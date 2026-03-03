Haberler
Yaşam
AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?
Giriş Tarihi: 03.03.2026 11:18
AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?
İkinci dönem sınav heyecanı yaşayan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için kritik süreç başladı. Açıklanan sınav takvimiyle birlikte hangi gün ve saatlerde oturum yapılacağı netlik kazandı. Sınav günleri yaklaşırken adaylar konu tekrarlarına ağırlık veriyor, aynı zamanda sınav kurallarını gözden geçiriyor. AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?