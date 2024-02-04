Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AÖF AÇIKÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024 | 2-4 yıllık Anadolu Üniversitesi AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!
Giriş Tarihi: 24.07.2024 21:57 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 21:57

AÖF AÇIKÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024 | 2-4 yıllık Anadolu Üniversitesi AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Üniversite tercih maratonu ile birlikte AÖF 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler, kontenjanlar ve taban puanları adayların gündeminde. ÖSYM takvimine göre YKS tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos'ta gerçekleşecek. Bu kapsamda Açık Öğretim Fakültesi ile pek çok ülkede uygulanmakta olan uzaktan öğretim yoluyla her yaş, her gelir ya da her meslek grubundan insanın eğitim görebileceği üniversite bölümleri yer alıyor. Peki, 2024 AÖF tavan ve taban puanları belli oldu mu? İşte, 2-4 yıllık Anadolu Üniversitesi AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

AÖF AÇIKÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024 | 2-4 yıllık Anadolu Üniversitesi AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları geçtiğimiz hafta açıklanmıştı, şimdi ise adayların aldıkları puanlar ile tercih süreci başlayacak. Bu doğrultuda 2 ve 4 yıllık açıköğretim bölümleri ve taban puanları mercek altına alınıyor. İşte, AÖF taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgisi…

AÖF AÇIKÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024 | 2-4 yıllık Anadolu Üniversitesi AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercih işlemleri 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖF AÇIKÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024 | 2-4 yıllık Anadolu Üniversitesi AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

2 VE 4 YILLIK AÖF TABAN PUANLARI 2024
2024 Açıköğretim taban puanları, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olduğundan henüz açıklanmadı. Adaylar 2023 taban puanlarını dikkate alarak tercih yapacak. Geçtiğimiz yılın 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

YKS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

AÖF AÇIKÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024 | 2-4 yıllık Anadolu Üniversitesi AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

2 YILLIK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (YENİ)
ÇOCUK GELİŞİMİ
E-TİCARET VE PAZARLAMA (YENİ)
GRAFİK TASARIMI
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
İLAHİYAT (YENİ)
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
MARKA İLETİŞİMİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
SOSYAL HİZMETLER
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
YAŞLI BAKIMI

AÖF AÇIKÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024 | 2-4 yıllık Anadolu Üniversitesi AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

AÖF HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Acil Durum Ve Afet Yönetimi
Aşçılık
Bankacılık Ve Sigortacılık Bilgisayar
Programcılığı Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtımı Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Felsefe
Fotoğrafçılık Ve Kameramanlık
Görsel İletişim Tasarım
Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
İlahiyat
İlahiyat (Arapça)İnsan Kaynakları Yönetim
iş Sağlığı Ve Güvenliği
işletme Yönetim
Kültürel Miras Ve Turizm
Laborant Ve Veteriner Sağlık
Lojistik Marka İletişim
Medya Ve İletişim
Menkul Kıymetler Ve Sermaye Piyasası
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Özel Güvenlik Ve Koruma
Perakende Satış Ve Mağaza Yönetimi
Radyo Ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Yönetimi
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmetler
Sosyal Medya Yöneticiliği Sosyoloji
Spor Yönetimi
Tarım Teknolojisi
Tarih
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
Turizm Ve Seyahat Hizmetleri
Türk Dili Ve Edebiyat
Web Tasarımı Ve Kodlama
Yaşlı Bakımı
Yerel Yönetimler
Yönetim Bilişim Sistemleri

SON DAKİKA