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AÖF AÇIKÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024 | 2-4 yıllık Anadolu Üniversitesi AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!
Giriş Tarihi: 24.07.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
21:57
AÖF AÇIKÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024 | 2-4 yıllık Anadolu Üniversitesi AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!
Üniversite tercih maratonu ile birlikte AÖF 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler, kontenjanlar ve taban puanları adayların gündeminde. ÖSYM takvimine göre YKS tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos'ta gerçekleşecek. Bu kapsamda Açık Öğretim Fakültesi ile pek çok ülkede uygulanmakta olan uzaktan öğretim yoluyla her yaş, her gelir ya da her meslek grubundan insanın eğitim görebileceği üniversite bölümleri yer alıyor. Peki, 2024 AÖF tavan ve taban puanları belli oldu mu? İşte, 2-4 yıllık Anadolu Üniversitesi AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!