AÖF AÇIKÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024 || 2-4 yıllık Anadolu Üniversitesi AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve bölümleri tıkla-sorgula!

AÖF taban puanları ve başarı sıralaması 2024 YKS sınavının ardından gündeme geldi. 2 ve 4 yıllık açıköğretim bölümleri gündemde. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleşen YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 2 ve 4 yıllık AÖF taban puanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar mercek ltına alındı. İşte, AÖF 2024 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…