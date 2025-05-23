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Haberler Yaşam AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte 2025 AÖF final sınavı tarihleri
Giriş Tarihi: 23.05.2025 09:05 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 09:05

AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte 2025 AÖF final sınavı tarihleri

2024-2025 bahar dönemi final sınavları, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri tarafından heyecanla bekleniyor. Anadolu Üniversitesi'nin yürüttüğü AÖF programlarında eğitim alan binlerce öğrenci, "2025 AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman ve saat kaçta yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2025 AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta yapıalcak, kaç soru kaç dakika olacak?

AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte 2025 AÖF final sınavı tarihleri

Anadolu Üniversitesi'nin resmi akademik takvimine göre, 2024-2025 bahar dönemi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavlarının tarihleri açıklandı. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek. Peki, 2025 AÖF final sınavları hangi tarihlerde yapılacak ve saat kaçta başlayacak? İşte, AÖF sınavları oturum bilgisi ve ayrıntıları...

AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte 2025 AÖF final sınavı tarihleri

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınavları 24-25 Mayıs tarihlerinde yapılacaktır. Sınava katılacak öğrencilerin sınav giriş belgeleri erişime açılmıştır.

Final sınavları sabah oturumu saat 09:30'da, öğleden sonra oturumu ise saat 14:00'te başlayacaktır.

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AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte 2025 AÖF final sınavı tarihleri

SINAVLAR KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Her ders için 20 soru içeren sınavlarda, adaylara 30 dakika süre tanınır. Sınavın ilk 30 dakikası ile son 5 dakikasında adayların salonu terk etmeleri yasaktır. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanır.

AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte 2025 AÖF final sınavı tarihleri

2025 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ
Final sınavları: 24-25 Mayıs
Yaz okulu başlama tarihi:30 Haziran 2025 / Bitiş tarihi: 16 Ağustos 2025
Yaz okulu sınavı: 16 Ağustos

AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte 2025 AÖF final sınavı tarihleri