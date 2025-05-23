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AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte 2025 AÖF final sınavı tarihleri
Giriş Tarihi: 23.05.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
09:05
AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte 2025 AÖF final sınavı tarihleri
2024-2025 bahar dönemi final sınavları, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri tarafından heyecanla bekleniyor. Anadolu Üniversitesi'nin yürüttüğü AÖF programlarında eğitim alan binlerce öğrenci, "2025 AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman ve saat kaçta yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2025 AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta yapıalcak, kaç soru kaç dakika olacak?