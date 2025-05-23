AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte 2025 AÖF final sınavı tarihleri

Anadolu Üniversitesi'nin resmi akademik takvimine göre, 2024-2025 bahar dönemi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavlarının tarihleri açıklandı. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek. Peki, 2025 AÖF final sınavları hangi tarihlerde yapılacak ve saat kaçta başlayacak? İşte, AÖF sınavları oturum bilgisi ve ayrıntıları...