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Giriş Tarihi: 30.07.2024 20:57 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 21:04

AÖF KAYIT TARİHLERİ VE BAŞVURU SAYFASI 2024-2025 | Açıköğretim (AÖF) sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri için tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi 2024-2025 öğretim yılı AÖF ikinci üniversite başvuru ve kayıt tarihlerini açıkladı. Yükseköğretim programaından mezunlar olanlar veya hali hazırda bir yüksek öğretim programında eğitimlerine devam edenler için sınavsız ikinci üniversite hakkı bulunuyor. Adaylar lisans ve önlisans kayıtlarını aoskayit.anadolu.edu.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile gerçekleştirebilecekler. eki, Açıköğretim (AÖF) sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? İşte, AÖF kayıt tarihleri

AÖF KAYIT TARİHLERİ VE BAŞVURU SAYFASI 2024-2025 | Açıköğretim AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Yükseköğrenim programlarından mezun olmuş ya da devam edenler için sınavsız ikinci üniversite imkanı sağlayan Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt programı için gözler takvime çevrildi. Kayıt tarihleri belli oldu. Peki AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman?

AÖF KAYIT TARİHLERİ VE BAŞVURU SAYFASI 2024-2025 | Açıköğretim AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihleri 16 Temmuz 2024 Salı günü saat 10:00'da başladı. Kayıtlar 18 Ekim 2024 Cuma günü saat 17:00'da sona erecek.
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AÖF KAYIT TARİHLERİ VE BAŞVURU SAYFASI 2024-2025 | Açıköğretim AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

AÖF SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere;

Lisans eğitimi alanlar ön lisans veya lisans programlarına,

Ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına çevrimiçi başvuru ve kayıt işlemini yaptırabilir. Başvuru işlemleri yukarıda belirtilen adresten e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar, kaydının bulunduğu/mezun olduğu Yükseköğretim Kurumlarına başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.

AÖF KAYIT TARİHLERİ VE BAŞVURU SAYFASI 2024-2025 | Açıköğretim AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.

18 Ekim 2024 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

AÖF KAYIT TARİHLERİ VE BAŞVURU SAYFASI 2024-2025 | Açıköğretim AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.

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