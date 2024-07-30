Giriş Tarihi: 30.07.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
21:04
AÖF KAYIT TARİHLERİ VE BAŞVURU SAYFASI 2024-2025 | Açıköğretim (AÖF) sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?
AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri için tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi 2024-2025 öğretim yılı AÖF ikinci üniversite başvuru ve kayıt tarihlerini açıkladı. Yükseköğretim programaından mezunlar olanlar veya hali hazırda bir yüksek öğretim programında eğitimlerine devam edenler için sınavsız ikinci üniversite hakkı bulunuyor. Adaylar lisans ve önlisans kayıtlarını aoskayit.anadolu.edu.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile gerçekleştirebilecekler. eki, Açıköğretim (AÖF) sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? İşte, AÖF kayıt tarihleri