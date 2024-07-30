AÖF KAYIT TARİHLERİ VE BAŞVURU SAYFASI 2024-2025 | Açıköğretim (AÖF) sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.



AÖF KAYIT ÜCRETLERİ KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ