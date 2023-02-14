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Haberler Yaşam AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI 2023 || Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 14.02.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 11:58

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI 2023 || Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?

10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrası yurt genelinde tüm üniversitelerde uzaktan eğitime geçildi. YÖK tarafından alınan kararın ardından Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıtlarının ertelenip ertelenmediği merak konusu oldu. Bu noktada ''AÖF kayıtları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?'' sorularına yanıt aranırken Anadolu Üniversitesi yeni AÖF kayıt yenileme tarihleri takvimini paylaştı. Buna göre, kayıt yenileme işlemleri 13 Şubat- 2 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki, Anadolu Üniversitesi 2. Dönem AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, AÖF kayıt yenileme ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI 2023 || Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?

AÖF kayıtları ertelendi mi, ne zaman yapılacak soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. 6 Şubat'ta meydana gelen iki yıkıcı Kahramanmaraş depremi sonrası ülke genelinde eğitim öğretime ara verildi, üniversiteler için ise uzaktan eğitim kararı alındı. Bu gelişme sonrası lisans ve önlisans eğitimlerine açıktan devam eden binlerce öğrenci, AÖF kayıt yenileme tarihleri takviminde bir değişiklik olup olmadığını sorgulamaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada güncel kayıt yenileme tarihlerini açıkladı. Peki, Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, AÖF kayıt yenileme ekranı ve tüm detaylar.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI 2023 || Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?

AÖF KAYIT YENİLEME ERTELENDİ Mİ?

Açıköğretim Fakültesi tarafından geçtiğimiz aylarda paylaşılan akademik takvime göre, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 13 Şubat - 24 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktı.

Ancak yaşanan deprem felaketinin ardından YÖK'ten gelen son açıklamalar ile birlikte kayıt takvimi siteden kaldırıldı.

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AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI 2023 || Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?

SON DAKİKA: AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ TAKVİMİ PAYLAŞILDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni AÖF kayıt yenileme tarihleri takvimini paylaştı.

Yapılan açıklamada, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri 13 Şubat- 2 Mart 2023 tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirilebilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kayıt yenileme işlemleri; 13 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başladı ve 2 Mart 2023 Perşembe günü saat 22.00'da sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI 2023 || Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERDEN KAYIT ÜCRETİ ALINMAYACAK

Üniversite yaptığı açıklamada "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki depremzede öğrencilerimizden 2022-2023 Bahar Döneminde kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır." dedi.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI 2023 || Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

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