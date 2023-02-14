10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrası yurt genelinde tüm üniversitelerde uzaktan eğitime geçildi. YÖK tarafından alınan kararın ardından Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıtlarının ertelenip ertelenmediği merak konusu oldu. Bu noktada ''AÖF kayıtları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?'' sorularına yanıt aranırken Anadolu Üniversitesi yeni AÖF kayıt yenileme tarihleri takvimini paylaştı. Buna göre, kayıt yenileme işlemleri 13 Şubat- 2 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki, Anadolu Üniversitesi 2. Dönem AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, AÖF kayıt yenileme ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.