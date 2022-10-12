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Giriş Tarihi: 12.10.2022 14:17 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 14:19

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI || 2022-2023 AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL, son tarih ne?

Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt dönemi 3 Ekim Pazartesi itibarıyla başladı. Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim almak isteyen vatandaşlar bu noktada "AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL, son tarih ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşlemler elektronik ortamdan alınırken öğrenciler sisteme e-Devlet şifrelerini veya öğrenci şifrelerini kullanarak giriş yapabilecek. Peki, 2022-2023 AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL, son tarih ne? İşte tüm detaylar.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI || 2022-2023 AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL, son tarih ne?

Açıköğretim AÖF kayıt yenileme süreci sürerken Anadolu Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen kişiler araştırmalarına başladı. 2022-2023 Güz dönemi kayıtları kurumun resmi sitesinde yer alan takvime göre 3 Ekim-17 Ekim tarihleri aralığında gerçekleşecek. Kayıt işleminin ardından belirlenen ücretin de ilgili bankalar aracılığı ile ödenmesi gerekiyor. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL, son tarih ne? İşte AÖF kayıt yenileme işlemine dair merak edilen detaylar.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI || 2022-2023 AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL, son tarih ne?

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri, 03 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp 17 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 22.00'da sona erecektir.

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

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KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecek.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

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AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI || 2022-2023 AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL, son tarih ne?

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN ÖDENİR?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler, 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 17 Ekim 2022 tarihi saat 22.30'a kadar yapılacak.

Ödemeler;

  • Kredi Kartı/Banka Kartıyla,
  • Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız),
  • Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

17 Ekim 2022 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrenciler, 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

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