AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI || 2022-2023 AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL, son tarih ne?

Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt dönemi 3 Ekim Pazartesi itibarıyla başladı. Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim almak isteyen vatandaşlar bu noktada "AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL, son tarih ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşlemler elektronik ortamdan alınırken öğrenciler sisteme e-Devlet şifrelerini veya öğrenci şifrelerini kullanarak giriş yapabilecek. Peki, 2022-2023 AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL, son tarih ne? İşte tüm detaylar.