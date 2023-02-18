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Haberler Yaşam AÖF bahar dönemi kayıt yenileme 2023 ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları online mı yüz yüze mi?
Giriş Tarihi: 18.02.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 09:21

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme 2023 ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları online mı yüz yüze mi?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri 2023 yapılan son dakika açıklamasıyla değişti. 13 – 24 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılması beklenen AÖF kayıt işlemleri, yaşanan iki büyük afet sonrası değişti. Aynı zamanda üniversitelerin online olması sebebiyle, "AÖF sınavları online mı yüz yüze mi, ne zaman yapılacak?" soruları yöneltilmeye başlandı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, depremzede öğrencilerden kayıt ücreti alınmayacağını bildirdi. Peki, AÖF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte detaylar

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme 2023 ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları online mı yüz yüze mi?

AÖF sınavları online mi olacak, sınavlar ne zaman gibi sorular vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük deprem sonrası AÖF kayıt tarihleri 2023 değiştirilirken, konu hakkında açıklama Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sosyal medya hesabından yapıldı.

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme 2023 ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları online mı yüz yüze mi?

AÖF KAYIT YENİLEME ERTELENDİ Mİ?

Açıköğretim Fakültesi tarafından geçtiğimiz aylarda paylaşılan akademik takvime göre, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 13 Şubat - 24 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktı.

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AÖF bahar dönemi kayıt yenileme 2023 ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları online mı yüz yüze mi?

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ TAKVİMİ PAYLAŞILDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni AÖF kayıt yenileme tarihleri takvimini paylaştı.

Yapılan açıklamada, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri 13 Şubat- 2 Mart 2023 tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirilebilecektir." ifadeleri kullanıldı.

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme 2023 ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları online mı yüz yüze mi?

Kayıt yenileme işlemleri; 13 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başladı ve 2 Mart 2023 Perşembe günü saat 22.00'da sona erecek.

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme 2023 ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları online mı yüz yüze mi?

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERDEN KAYIT ÜCRETİ ALINMAYACAK

Üniversite yaptığı açıklamada "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki depremzede öğrencilerimizden 2022-2023 Bahar Döneminde kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır." dedi.

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