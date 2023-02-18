Haberler Yaşam AÖF bahar dönemi kayıt yenileme 2023 ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları online mı yüz yüze mi?

Giriş Tarihi: 18.02.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 09:21

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme 2023 ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları online mı yüz yüze mi?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri 2023 yapılan son dakika açıklamasıyla değişti. 13 – 24 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılması beklenen AÖF kayıt işlemleri, yaşanan iki büyük afet sonrası değişti. Aynı zamanda üniversitelerin online olması sebebiyle, "AÖF sınavları online mı yüz yüze mi, ne zaman yapılacak?" soruları yöneltilmeye başlandı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, depremzede öğrencilerden kayıt ücreti alınmayacağını bildirdi. Peki, AÖF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte detaylar