Haberler Yaşam AÖF kayıt yenileme son tarih ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları 2023 online mı olacak, uzaktan eğitime mi geçildi?

Giriş Tarihi: 27.02.2023 21:50 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 21:50

AÖF kayıt yenileme son tarih ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları 2023 online mı olacak, uzaktan eğitime mi geçildi?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından AÖF sınavları online mı olacak sorusuna cevap verildi. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem sonrası YÖK'ün açıklamasıyla üniversiteler uzaktan eğitime geçerken, AÖF kayıt yenileme tarihleri 2023 de değiştirilmişti. Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtları 2023 başlarken, öğrenciler "AÖF kayıt yenileme son tarih ne zaman, AÖF sınavları ne zaman yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, AÖF sınavları online mı olacak, hangi tarihler arasında yapılacak? İşte detaylar