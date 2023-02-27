Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AÖF kayıt yenileme son tarih ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları 2023 online mı olacak, uzaktan eğitime mi geçildi?
Giriş Tarihi: 27.02.2023 21:50 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 21:50

AÖF kayıt yenileme son tarih ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları 2023 online mı olacak, uzaktan eğitime mi geçildi?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından AÖF sınavları online mı olacak sorusuna cevap verildi. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem sonrası YÖK'ün açıklamasıyla üniversiteler uzaktan eğitime geçerken, AÖF kayıt yenileme tarihleri 2023 de değiştirilmişti. Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtları 2023 başlarken, öğrenciler "AÖF kayıt yenileme son tarih ne zaman, AÖF sınavları ne zaman yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, AÖF sınavları online mı olacak, hangi tarihler arasında yapılacak? İşte detaylar

AÖF kayıt yenileme son tarih ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları 2023 online mı olacak, uzaktan eğitime mi geçildi?

AÖF kayıt yenileme ve bahar dönemi sınavları hakkında araştırmalar devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri 2023, yaşanılan büyük iki deprem sonrası değişti. Peki, AÖF kayıt yenileme son tarih ne zaman, kaç gün kaldı? İşte AÖF sınavları hakkında detaylar

AÖF kayıt yenileme son tarih ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları 2023 online mı olacak, uzaktan eğitime mi geçildi?

AÖF BAHAR DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİMLE SÜRDÜRÜLECEK

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaptığı açıklama ile bahar döneminin uzaktan olacağını bildirdi. Açıklama şu şekilde;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖF kayıt yenileme son tarih ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları 2023 online mı olacak, uzaktan eğitime mi geçildi?

"Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle üniversitemizde bahar yarıyılı uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacaktır. Süreçle ilgili detaylar en kısa zamanda paylaşılacaktır.

AÖF kayıt yenileme son tarih ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları 2023 online mı olacak, uzaktan eğitime mi geçildi?

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERDEN KAYIT ÜCRETİ ALINMAYACAK

Üniversite yaptığı açıklamada "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki depremzede öğrencilerimizden 2022-2023 Bahar Döneminde kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır." dedi.

AÖF kayıt yenileme son tarih ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları 2023 online mı olacak, uzaktan eğitime mi geçildi?

AÖF KAYITLARI SON GÜN NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni AÖF kayıt yenileme tarihleri takvimini paylaştı.

Yapılan açıklamada, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri 13 Şubat- 2 Mart 2023 tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirilebilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kayıt yenileme işlemleri; 13 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başladı ve 2 Mart 2023 Perşembe günü saat 22.00'da sona erecek.

SON DAKİKA