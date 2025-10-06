Haberler
AÖF kayıt yenileme tarihleri: 2025-2026 Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihe kadar yapılır?
Giriş Tarihi: 06.10.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 14:54
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için yeni dönem kayıt yenileme başvuruları alınmaya başladı. Bugün açılan ekran üzerinden işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihe kadar yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2025-2026 AÖF kayıt yenileme tarihleri.