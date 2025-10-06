AÖF kayıt yenileme tarihleri: 2025-2026 Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihe kadar yapılır?

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri için öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresinde yer alan "Öğrenci Otomasyonu" sistemine e-Devlet şifresi veya öğrenci girişi ile erişim sağlayarak "Kayıt Yenileme" sekmesinden almak istedikleri dersleri seçebiliyor.

Sistem, seçilen derslere göre ödenmesi gereken katkı payı veya öğrenim ücretini otomatik olarak hesaplıyor.

Oluşan tutar, Ziraat Bankası ATM'leri, internet ya da mobil bankacılık üzerinden "Eğitim Ödemeleri / Anadolu Üniversitesi" menüsünden yatırılabiliyor.

Ödeme yapılmadığı sürece kayıt yenileme işlemi tamamlanmış sayılmıyor.

Ödeme sonrası sistemde "Kayıt yenilendi" ibaresi görülüyor ve öğrencilerin, işlemlerinin geçerli olduğundan emin olmak için öğrenci otomasyonundan kayıt durumlarını kontrol etmeleri öneriliyor.