Haberler Yaşam AÖF kayıt yenileme tarihleri: 2025-2026 Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihe kadar yapılır?
Giriş Tarihi: 06.10.2025 14:48 Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 14:54

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için yeni dönem kayıt yenileme başvuruları alınmaya başladı. Bugün açılan ekran üzerinden işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihe kadar yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2025-2026 AÖF kayıt yenileme tarihleri.

AÖF güz dönemi için hazırlıklar tamamlanıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemlerini bugünden itibaren online olarak gerçekleştirebiliyor. Peki, Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihe kadar yapılır, son gün ne zaman? İşte fakülteden gelen açıklamalar ışığında AÖF kayıt yenileme tarihleri;

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı. Üniversitenin akademik takvimine göre, 2025-2026 eğitim yılı güz dönemi kayıt yenileme (ekle-sil) süreci 6 Ekim Pazartesi günü itibarıyla başladı ve 17 Ekim 2025 Cuma gününe kadar devam edecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri için öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresinde yer alan "Öğrenci Otomasyonu" sistemine e-Devlet şifresi veya öğrenci girişi ile erişim sağlayarak "Kayıt Yenileme" sekmesinden almak istedikleri dersleri seçebiliyor.

Sistem, seçilen derslere göre ödenmesi gereken katkı payı veya öğrenim ücretini otomatik olarak hesaplıyor.

Oluşan tutar, Ziraat Bankası ATM'leri, internet ya da mobil bankacılık üzerinden "Eğitim Ödemeleri / Anadolu Üniversitesi" menüsünden yatırılabiliyor.

Ödeme yapılmadığı sürece kayıt yenileme işlemi tamamlanmış sayılmıyor.

Ödeme sonrası sistemde "Kayıt yenilendi" ibaresi görülüyor ve öğrencilerin, işlemlerinin geçerli olduğundan emin olmak için öğrenci otomasyonundan kayıt durumlarını kontrol etmeleri öneriliyor.

AÖF KAYIT YENİLEME NEREDEN YAPILIR?

İşlemler için aşağıdaki linke tıklayarak giriş yapabilirsiniz;

