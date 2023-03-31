AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2023 YAYIMLANDI! Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Öğrenciler uzun süredir AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı sorusunu yöneltiyordu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavının giriş bilgileri yayımlandı ve herkes, "AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır ve nasıl bakılır?" gibi sorulara yanıt aramakta. Bunun yanı sıra ara sınavların online bir şekilde 8 – 9 Nisan ve 15 – 16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı. İşte 2023 AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı!