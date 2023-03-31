AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2023 YAYIMLANDI! Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı sıklıkla araştırılır hale geldi. Nisan ayında yapılacak vize sınavları için son dakika açıklamaları fakülte tarafından yapıldı. buna göre sınavlar çevrimiçi olacak ve sınav tarihleri de belli oldu. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte konu hakkında detaylar