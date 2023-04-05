Haberler Yaşam AÖF sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı: 2023 AÖF vize sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, açıklanacak?

Giriş Tarihi: 05.04.2023 15:12 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 15:17

AÖF sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı: 2023 AÖF vize sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 2023 AÖF sınav yerleri sorgulamasına başladı. Sınav öncesinde sistem üzerinden giriş belgeleri erişime açılması beklenirken bahar dönemi ara sınavları ise 15-16 Nisan tarihlerine yapılacak. Bu noktada ise "2023 AÖF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Sınavlara kısa bir süre kala araştırmalar hız kazandı. Peki, AÖF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte sorgulama ekranı ve detaylar...