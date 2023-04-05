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Haberler Yaşam AÖF sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı: 2023 AÖF vize sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, açıklanacak?
Giriş Tarihi: 05.04.2023 15:12 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 15:17

AÖF sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı: 2023 AÖF vize sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 2023 AÖF sınav yerleri sorgulamasına başladı. Sınav öncesinde sistem üzerinden giriş belgeleri erişime açılması beklenirken bahar dönemi ara sınavları ise 15-16 Nisan tarihlerine yapılacak. Bu noktada ise "2023 AÖF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Sınavlara kısa bir süre kala araştırmalar hız kazandı. Peki, AÖF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte sorgulama ekranı ve detaylar...

AÖF sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı: 2023 AÖF vize sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, açıklanacak?

Açık öğretim üzerinden üniversite eğitimlerini tamamlamaya çalışan binlerce vatandaş 2022 AÖF sınav yerleri için geri sayıma başladı. Konuyla ilgili bekleyiş sürerken bilindiği üzere Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesi bahar dönemi sınavları 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak. Binlerce kişinin yoğun olarak internet üzerinden sorgulattığı konu bu noktada "AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı, yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte AÖF sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar…

AÖF sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı: 2023 AÖF vize sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, açıklanacak?

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav yerleri henüz açıklanmış değil.

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AÖF sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı: 2023 AÖF vize sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, açıklanacak?

AÖF SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK?

Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili bir duyuru yapılması bekleniyor. AÖF bahar dönemi ara sınavları ise 15-16 Nisan tarihlerine yapılacak.

AÖF sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı: 2023 AÖF vize sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, açıklanacak?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Duyurusu şu şekilde:

AÖF sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı: 2023 AÖF vize sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavları Çevrimiçi (Online) olarak, esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden, 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

Sorumlu olduğunuz derslerin sınav giriş bilgisi 31 Mart 2023 tarihinden itibaren öğrenci sayfanızda (aosogrenci.anadolu.edu.tr) yayımlanacaktır. Sınav giriş bilgisinde hangi dersin sınavına hangi tarihte katılabileceğiz yer alacaktır. Her bir dersinizin sınav tarihini kontrol etmeyi unutmayınız.

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