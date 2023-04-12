AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI 2023 || Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları 8 – 9 Nisan ile 15 – 16 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu noktada hali hazırda sınavına giren öğrenciler, "AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusuna yanıt arıyor. Üniversitelerin online olmasıyla birlikte açık üniversiteler de vize sınavlarını online yapma kararı almıştı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar