Haberler Yaşam AÖF SINAV SONUÇLARI 2026 | AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 16.04.2026 06:07

Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 yılı 2.dönem sınavları sona erdi. 14-15 Mart tarihleri arasında uygulanan sınavların ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Sınava katılan binlerce aday sonuç tarihine odaklandı. AÖL 2.dönem sınav sonuçları sorgulanmaya başladı.

Açık Öğretim Kurumları kapsamında düzenlenen 2. dönem yazılı sınavlar 14-15 Mart tarihlerinde tamamlandı. Üç oturum şeklinde gerçekleştirilen sınavlarda adaylara her oturum için 100 dakika süre verildi.Sınavlarını tamamlayan adaylar sonuç tarihine odaklandı.

AÖL 2. DÖNEM YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları, 14-15 Mart tarihlerinde gerçekleşti. Ardından AÖL 2. dönem yazılı sınavı soru ve cevapları ise 18 Mart 2026 tarihinde yayınlandı.

AÖL 2. DÖNEM YAZILI SINAVLARI SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 2. dönem yazılı sınav sonuçları 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarına erişebilecekler.

AÖL SINAV DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacak. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecek.

