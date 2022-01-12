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Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 12.01.2022 21:36 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 21:36

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları sorgulama sayfası

AÖF sonuçları ile ilgili son gelişmeler, söz konusu sınavlara katılan adaylar tarafından yapılıyor. Bu noktada, gözlerini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden gelecek resmi açıklamaya çevirenlerin sayısı giderek artarken "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusuna da yanıt aranıyor. Güz dönemi final sınavlarının ardından AÖF final sınavı sonuçları ile ilgili heyecan dorukta. İşte AÖF sonuçları sorgulama ekranı ve bilgiler.

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları sorgulama sayfası

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 8 ve 9 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenen güz dönemi final sınavlarının ardından gözler AÖF sonuçlarına çevrildi. Adaylar AÖF final sınavı sonuçlarını Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenebilecekler. Bu kapsamda, "AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı için araştırmalar da sürüyor. İşte AÖF sonuçları ile ilgili son durum.

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları sorgulama sayfası

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının iki ila üç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Fakülteden sınav sonuç tarihi hakkında yeni bir bilgi gelmesi halinde güncel bilgiler haberimizde yer alacak.

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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları sorgulama sayfası

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF güz dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları sorgulama sayfası

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları sorgulama sayfası
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