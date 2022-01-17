AÖF sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna son dakika duyurusu geldi! 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden öğrencileri yakından ilgilendiren AÖF sınav sonuçları son dakika duyurusu geldi. 8-9 Ocak tarihlerinde Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavlarını tamamlayan öğrenciler AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Sınav sonuçları https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden sorgulanacak. Adayların alacağı final puanları ile birlikte dönem sonu not ortalaması da hesaplanmış olacak. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları sorgulama ekranı ve son bilgiler…