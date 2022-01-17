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Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna son dakika duyurusu geldi! 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 17.01.2022 07:14 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 07:14

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna son dakika duyurusu geldi! 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden öğrencileri yakından ilgilendiren AÖF sınav sonuçları son dakika duyurusu geldi. 8-9 Ocak tarihlerinde Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavlarını tamamlayan öğrenciler AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Sınav sonuçları https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden sorgulanacak. Adayların alacağı final puanları ile birlikte dönem sonu not ortalaması da hesaplanmış olacak. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları sorgulama ekranı ve son bilgiler…

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna son dakika duyurusu geldi! 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeler yeni haftanın ilk günü itibariyle yakından takip ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden final sınav sonuçları sorgulaması devam ederken AÖF sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Konuyla ilgili ilgili kurumdan açıklama geldi. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna son dakika duyurusu geldi! 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları sorgulama ekranı

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının iki ila üç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Fakülteden sınav sonuç tarihi hakkında yeni bir bilgi gelmesi halinde güncel bilgiler haberimizde yer alacak.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ!

Anadolu Üniversitesinin twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; "Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim Sistemi sınav sonuçları, sınavlarla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sağlıklı günler dileriz". açıklamalarına yer verildi.

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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna son dakika duyurusu geldi! 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları sorgulama ekranı

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının iki ila üç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Fakülteden sınav sonuç tarihi hakkında yeni bir bilgi gelmesi halinde güncel bilgiler haberimizde yer alacak.

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna son dakika duyurusu geldi! 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları sorgulama ekranı

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

AÖF SINAV GEÇME NOTLAR

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçt

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna son dakika duyurusu geldi! 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları sorgulama ekranı
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