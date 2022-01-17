AÖF sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna son dakika duyurusu geldi! 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları sorgulama ekranı

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının iki ila üç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Fakülteden sınav sonuç tarihi hakkında yeni bir bilgi gelmesi halinde güncel bilgiler haberimizde yer alacak.

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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ!

Anadolu Üniversitesinin twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; "Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim Sistemi sınav sonuçları, sınavlarla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sağlıklı günler dileriz". açıklamalarına yer verildi.