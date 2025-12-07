Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? 2025 güz dönemi AÖF soru kitapçığı erişime açıldı mı?
Giriş Tarihi: 07.12.2025 06:44 Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 06:55

AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? 2025 güz dönemi AÖF soru kitapçığı erişime açıldı mı?

6-7 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vizelerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Bugün tamamlanacak olan sınavlarla ilgili olarak AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır, erişime açıldı mı soruları yanıt arıyor. İşte 2025 AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı ve erişime açılacağı tarih.

  • ABONE OL
AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? 2025 güz dönemi AÖF soru kitapçığı erişime açıldı mı?

Dün başlayan AÖF güz dönemi sınavları bugün öğleden sonra gerçekleştirilecek oturumla birlikte son bulacak. Sınava katılan açıköğretim öğrencileri, AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır sorusuyla ekranın erişime açılacağı tarihi inceliyor. Bu kapsamda fakülteden yapılan açıklamalar ve sınav takvimi mercek altına alınıyor.

AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? 2025 güz dönemi AÖF soru kitapçığı erişime açıldı mı?

AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı, sınavın tüm oturumları tamamlandıktan sonra üniversitenin sosyal medya hesapları ve e-Kampüs ekranından duyurulacak. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? 2025 güz dönemi AÖF soru kitapçığı erişime açıldı mı?

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

AÖF soruları ve cevapları, üniversitenin sosyal medya hesapları ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden görüntülenebilecek.

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? 2025 güz dönemi AÖF soru kitapçığı erişime açıldı mı?

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde ilan edilmesi bekleniyor. Konu ile ilgili Anadolu Üniversitesi tarafından resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Sınav sonuçları Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilecek.

AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? 2025 güz dönemi AÖF soru kitapçığı erişime açıldı mı?