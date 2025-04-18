AÖF SINAV TARİHLERİ 2025-Bahar: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) vize sınavları ne zaman, saat kaçta?

2025 Bahar dönemi AÖF sınav takvimi açıköğretim vize sınavları kapsamında izleniyor. Bölümlerini açıktan okuyan Anadolu Üniversitesi öğrencileri sınavlarını kaçırmamak adına oturum saatlerini not ediyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman, bu hafta sonu mu, saat kaçta? İşte, sınav giriş belgesi alma ekranı: