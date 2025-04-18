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AÖF SINAV TARİHLERİ 2025-Bahar: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) vize sınavları ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 18.04.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
11:29
AÖF SINAV TARİHLERİ 2025-Bahar: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) vize sınavları ne zaman, saat kaçta?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav takvimi bahar dönemi için öğrencilerin takibindeki yerini aldı. Ön lisans ve lisans eğitimlerini alanlar vize sınavlarına katılacak. Vize ve final arasındaki yüzde farkı ile değerlendirilen sınavın puanları ders geçme notuna etki edecek. Peki; 2025 AÖF sınavları ne zaman, oturumlar saat kaçta, sınav giriş belgesi nereden alınır?