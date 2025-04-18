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Haberler Yaşam AÖF SINAV TARİHLERİ 2025-Bahar: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) vize sınavları ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 18.04.2025 11:29 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 11:29

AÖF SINAV TARİHLERİ 2025-Bahar: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) vize sınavları ne zaman, saat kaçta?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav takvimi bahar dönemi için öğrencilerin takibindeki yerini aldı. Ön lisans ve lisans eğitimlerini alanlar vize sınavlarına katılacak. Vize ve final arasındaki yüzde farkı ile değerlendirilen sınavın puanları ders geçme notuna etki edecek. Peki; 2025 AÖF sınavları ne zaman, oturumlar saat kaçta, sınav giriş belgesi nereden alınır?

AÖF SINAV TARİHLERİ 2025-Bahar: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF vize sınavları ne zaman, saat kaçta?

2025 Bahar dönemi AÖF sınav takvimi açıköğretim vize sınavları kapsamında izleniyor. Bölümlerini açıktan okuyan Anadolu Üniversitesi öğrencileri sınavlarını kaçırmamak adına oturum saatlerini not ediyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman, bu hafta sonu mu, saat kaçta? İşte, sınav giriş belgesi alma ekranı:

AÖF SINAV TARİHLERİ 2025-Bahar: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF vize sınavları ne zaman, saat kaçta?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

Sınavların sabah oturumu saat 09.30'da, öğleden sonra oturumu ise saat 14.00'te başlayacak.

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AÖF SINAV TARİHLERİ 2025-Bahar: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF vize sınavları ne zaman, saat kaçta?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin 2024-2025 Bahar Dönemi ara sınavlarına ait giriş belgeleri erişime açıldı. Sınav giriş belgenizi almak için aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yapabilirsiniz.

AÖF SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV TARİHLERİ 2025-Bahar: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF vize sınavları ne zaman, saat kaçta?

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF ara sınavlarının ardından Anadolu Üniversitesi akademik takvimden hareketle Bahar Dönemi final sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2025-Bahar: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF vize sınavları ne zaman, saat kaçta?