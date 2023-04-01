AÖF sınavları online mı, nasıl olacak, yüz yüze mi? 2023 AÖF sınav tarihleri ve giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınav tarihleri belli olurken sınavların nasıl uygulanacağı merak konusuydu. Anadolu Üniversitesi kısa süre önce yaptığı açıklamada Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ara sınavları hakkında açıklama geldi. Öğrenciler 31 Mart tarihinden itibaren sınav giriş bilgilerine öğrenci sayfasından alabiliyor. Peki AÖF sınavları online mı, nasıl olacak, yüz yüze mi? AÖF sınav tarihleri ve giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı