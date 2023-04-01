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Haberler Yaşam AÖF sınavları online mı, nasıl olacak, yüz yüze mi? 2023 AÖF sınav tarihleri ve giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 01.04.2023 08:54 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 08:54

AÖF sınavları online mı, nasıl olacak, yüz yüze mi? 2023 AÖF sınav tarihleri ve giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınav tarihleri belli olurken sınavların nasıl uygulanacağı merak konusuydu. Anadolu Üniversitesi kısa süre önce yaptığı açıklamada Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ara sınavları hakkında açıklama geldi. Öğrenciler 31 Mart tarihinden itibaren sınav giriş bilgilerine öğrenci sayfasından alabiliyor. Peki AÖF sınavları online mı, nasıl olacak, yüz yüze mi? AÖF sınav tarihleri ve giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

AÖF sınavları online mı, nasıl olacak, yüz yüze mi? 2023 AÖF sınav tarihleri ve giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi, ne zaman ve nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, AÖF bahar dönemi ara sınavlarının (vize) tarihi açıklandı. Belli sebeplerden ötürü üniversiteyi dışardan bitirmeye çalışanlar detayları merak ediyor. Peki 2023 AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi, nasıl ve ne zaman yapılacak? İşte yanıtı

AÖF sınavları online mı, nasıl olacak, yüz yüze mi? 2023 AÖF sınav tarihleri ve giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi ara sınavları için takvim belli oldu.

Buna göre; AÖF bahar dönemi ara sınavları 15-16 nisanda, dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos 2023 günü gerçekleştirilecek.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Öğrenciler YÖK'ün aldığı uzaktan eğitim kararı sonrası sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor.

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi sınavları birçok ilde düzenleniyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Elazığ ve Şanlıurfa gibi iller etkilendi.

Bu bölgedeki okulların durumuna göre Anadolu Üniversitesi sınavların yapılış şekline karar verecekti. Konuyla ilgili açıklamalar geldi.

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AÖF sınavları online mı, nasıl olacak, yüz yüze mi? 2023 AÖF sınav tarihleri ve giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN GELEN AÇIKLAMA ŞÖYLE;

3 Nisan 2023 Pazartesi gününden itibaren örgün öğretimde dersler yüz yüze ve eşzamanlı çevrim içi olarak http://mergen.anadolu.edu.tr üzerinden işlenecektir.

AÖF sınavları online mı, nasıl olacak, yüz yüze mi? 2023 AÖF sınav tarihleri ve giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Bahar Yarıyılı Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı.

AÖF sınavları online mı, nasıl olacak, yüz yüze mi? 2023 AÖF sınav tarihleri ve giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavının giriş bilgileri yayınlanmıştır.

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