AÖF sınavları online mı, nasıl olacak, yüz yüze mi? 2023 AÖF sınav tarihleri ve giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi, ne zaman ve nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, AÖF bahar dönemi ara sınavlarının (vize) tarihi açıklandı. Belli sebeplerden ötürü üniversiteyi dışardan bitirmeye çalışanlar detayları merak ediyor. Peki 2023 AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi, nasıl ve ne zaman yapılacak? İşte yanıtı