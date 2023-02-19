Haberler Yaşam AÖF sınavları online mı olacak, yüz yüze mi? 2023 AÖF bahar dönemi sınavları uzaktan mı, nasıl ve ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 19.02.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 11:48

AÖF sınavları online mı olacak, yüz yüze mi? 2023 AÖF bahar dönemi sınavları uzaktan mı, nasıl ve ne zaman yapılacak?

AÖF kayıt yenileme işlemleri geçtiğimiz hafta başladı. İşlemlerini tamamlayıp yeni döneme hazırlanan Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınavları online mı olacak, yüz yüze mi sorusuyla sınav formatı hakkında araştırma yapıyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve pek çok ili etkileyen depremlerin ardından üniversitelerde uzaktan eğitime geçildi. Bu gelişmenin akabinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar yarıyılı sınavları hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 2023 AÖF bahar dönemi sınavları uzaktan mı, nasıl ve ne zaman yapılacak? İşte fakülteden yapılan son açıklamalar ışığında "AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?" sorusunun yanıtı!