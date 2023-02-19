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Haberler Yaşam AÖF sınavları online mı olacak, yüz yüze mi? 2023 AÖF bahar dönemi sınavları uzaktan mı, nasıl ve ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 19.02.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 11:48

AÖF sınavları online mı olacak, yüz yüze mi? 2023 AÖF bahar dönemi sınavları uzaktan mı, nasıl ve ne zaman yapılacak?

AÖF kayıt yenileme işlemleri geçtiğimiz hafta başladı. İşlemlerini tamamlayıp yeni döneme hazırlanan Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınavları online mı olacak, yüz yüze mi sorusuyla sınav formatı hakkında araştırma yapıyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve pek çok ili etkileyen depremlerin ardından üniversitelerde uzaktan eğitime geçildi. Bu gelişmenin akabinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar yarıyılı sınavları hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 2023 AÖF bahar dönemi sınavları uzaktan mı, nasıl ve ne zaman yapılacak? İşte fakülteden yapılan son açıklamalar ışığında "AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?" sorusunun yanıtı!

AÖF sınavları online mı olacak, yüz yüze mi? 2023 AÖF bahar dönemi sınavları uzaktan mı, nasıl ve ne zaman yapılacak?

AÖF sınavları ile ilgili gelişmeleri takip eden öğrenciler, kurumun internet sitesinden ve resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamaları inceliyor. Bu kapsamda AÖF sınavları online mı olacak, yüz yüze mi sorusu sıklıkla yanıt arıyor. Yaşanan deprem felaketi dolayısıyla AÖF kayıt yenileme tarihleri uzatılırken sınavlarla ilgili durumun da yeniden ele alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki, 2023 AÖF bahar dönemi sınavları uzaktan mı, nasıl ve ne zaman yapılacak? İşte bu soruların yanıtı!

AÖF sınavları online mı olacak, yüz yüze mi? 2023 AÖF bahar dönemi sınavları uzaktan mı, nasıl ve ne zaman yapılacak?

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ ERTELENDİ Mİ, UZATILDI MI?

Açıköğretim Fakültesi tarafından geçtiğimiz aylarda paylaşılan akademik takvime göre, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 13 Şubat - 24 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktı.

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AÖF sınavları online mı olacak, yüz yüze mi? 2023 AÖF bahar dönemi sınavları uzaktan mı, nasıl ve ne zaman yapılacak?

YENİ AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ TAKVİMİ PAYLAŞILDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni AÖF kayıt yenileme tarihleri takvimini paylaştı.

Yapılan açıklamada, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri 13 Şubat- 2 Mart 2023 tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirilebilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kayıt yenileme işlemleri; 13 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başladı ve 2 Mart 2023 Perşembe günü saat 22.00'da sona erecek.

AÖF sınavları online mı olacak, yüz yüze mi? 2023 AÖF bahar dönemi sınavları uzaktan mı, nasıl ve ne zaman yapılacak?

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERDEN KAYIT ÜCRETİ ALINMAYACAK

Üniversite yaptığı açıklamada "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki depremzede öğrencilerimizden 2022-2023 Bahar Döneminde kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır." dedi.

AÖF sınavları online mı olacak, yüz yüze mi? 2023 AÖF bahar dönemi sınavları uzaktan mı, nasıl ve ne zaman yapılacak?

AÖF BAHAR DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİMLE SÜRDÜRÜLECEK

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaptığı açıklama ile bahar döneminin uzaktan olacağını bildirdi. Açıklama şöyle:

"Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle üniversitemizde bahar yarıyılı uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacaktır.

Süreçle ilgili detaylar en kısa zamanda paylaşılacaktır."

AÖF sınavlarının online olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Konuya dair bir duyuru yayınlandığında detaylar haberimize eklenecek.

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