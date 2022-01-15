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Haberler Yaşam AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 15.01.2022 10:37 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 10:58

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sonuçları için son dakika açıklaması bekliyor. 8-9 Ocak Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavlarını tamamlayan adaylar gözlerini ilgili kurumdan gelecek açıklamaya çevirdi. Geçen sene baz alınırsa sonuçların bir hafta içinde açıklanması bekleniyor. Öğrenciler AÖF sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt ararken Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sonuçlar öğrenilecek. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları ile ilgili sorgulamalar son günlerde binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Eğitimini açıktan üniversite ile tamamlamaya çalışan öğrenciler AÖF sonuçları açıklandı mı, bugün mü ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi değerlendirme yapacak ve sonuçları duyuracak. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF güz dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının iki ila üç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Fakülteden sınav sonuç tarihi hakkında yeni bir bilgi gelmesi halinde güncel bilgiler haberimizde yer alacak.

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AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı
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