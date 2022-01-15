AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sonuçları için son dakika açıklaması bekliyor. 8-9 Ocak Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavlarını tamamlayan adaylar gözlerini ilgili kurumdan gelecek açıklamaya çevirdi. Geçen sene baz alınırsa sonuçların bir hafta içinde açıklanması bekleniyor. Öğrenciler AÖF sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt ararken Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sonuçlar öğrenilecek. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…