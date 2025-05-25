AÖF SORULARI VE CEVAPLARI BEKLENİYOR! AÖF bahar dönemi final soruları ve cevapları açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi tarafından 24-25 Mayıs tarihlerinde 3 oturum şeklinde uygulanan AÖF sınavlarının ardından, öğrenciler sınav soruları ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Puanlamalarını yapabilmek ve tahmini sonuçlarını görebilmek isteyen adaylar, AÖF cevap anahtarının yayınlanmasını dört gözle bekliyor. Bilindiği üzere başarı notu alt sınırı 35 olarak belirlenmiş durumda. Peki, AÖFsoru ve cevapları erişime açıldı mı, ne zaman yayımlanacak?