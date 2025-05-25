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Haberler Yaşam AÖF SORULARI VE CEVAPLARI BEKLENİYOR! AÖF bahar dönemi final soruları ve cevapları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 23:54 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 23:54

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI BEKLENİYOR! AÖF bahar dönemi final soruları ve cevapları açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) 2024-2025 eğitim yılı sınav takvimine göre ara sınavlar 24-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavlara katılan öğrenciler şimdi gözlerini AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihe çevirdi. Peki, AÖF soruları ve cevapları ne zaman erişime açılacak? İşte merak edilen detaylar ve süreçle ilgili son bilgiler...

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI BEKLENİYOR! AÖF bahar dönemi final soruları ve cevapları açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi tarafından 24-25 Mayıs tarihlerinde 3 oturum şeklinde uygulanan AÖF sınavlarının ardından, öğrenciler sınav soruları ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Puanlamalarını yapabilmek ve tahmini sonuçlarını görebilmek isteyen adaylar, AÖF cevap anahtarının yayınlanmasını dört gözle bekliyor. Bilindiği üzere başarı notu alt sınırı 35 olarak belirlenmiş durumda. Peki, AÖFsoru ve cevapları erişime açıldı mı, ne zaman yayımlanacak?

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI BEKLENİYOR! AÖF bahar dönemi final soruları ve cevapları açıklandı mı?

AÖF FİNAL SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

24-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Açıköğretim Fakültesi (AÖF) dönem sonu sınavlarına katılan adaylar, sınav soruları ve cevap anahtarının ne zaman paylaşılacağını merak ediyor. Şu an için Anadolu Üniversitesi tarafından konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı. Soru ve cevaplar erişime açıldığında güncel bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

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AÖF SORULARI VE CEVAPLARI BEKLENİYOR! AÖF bahar dönemi final soruları ve cevapları açıklandı mı?

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

24-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Açıköğretim Fakültesi sınavlarının ardından, öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Ancak Anadolu Üniversitesi tarafından sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya dair yeni bir gelişme yaşandığında, güncel bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI BEKLENİYOR! AÖF bahar dönemi final soruları ve cevapları açıklandı mı?

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu"hesaplanır.

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI BEKLENİYOR! AÖF bahar dönemi final soruları ve cevapları açıklandı mı?