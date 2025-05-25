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AÖF SORULARI VE CEVAPLARI BEKLENİYOR! AÖF bahar dönemi final soruları ve cevapları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 23:54
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
23:54
AÖF SORULARI VE CEVAPLARI BEKLENİYOR! AÖF bahar dönemi final soruları ve cevapları açıklandı mı?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) 2024-2025 eğitim yılı sınav takvimine göre ara sınavlar 24-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavlara katılan öğrenciler şimdi gözlerini AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihe çevirdi. Peki, AÖF soruları ve cevapları ne zaman erişime açılacak? İşte merak edilen detaylar ve süreçle ilgili son bilgiler...