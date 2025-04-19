AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı? 19-20 Nisan 2025 AÖF sınav soruları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?

AÖF vize sınavlarının ilk oturumu bugün düzenleniyor. Sınav soru kitapçığı ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı konusu ise öğrenciler için merak uyandırıcı. Kitapçıkların oturumların ardından mı yoksa sınavlar tamamlandığında mı yayınlanacağını merak edenler AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı sorusuna cevap arıyor. Peki, 2025 AÖF sınav soruları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır? İşte detaylar.