Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı? 19-20 Nisan 2025 AÖF sınav soruları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?
Giriş Tarihi: 19.04.2025 11:01 Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 11:05

AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı? 19-20 Nisan 2025 AÖF sınav soruları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları bu hafta sonu üç oturumda gerçekleştiriliyor. 19-20 Nisan tarihlerinde yapılan sınavların ardından AÖF soruları ve cevapları öğrencilerin erişimine açılacak. Peki, 2025 AÖF sınav soruları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır? İşte geçen yıllardaki uygulamalar ışığında bu sorunun yanıtı ve soru kitapçığı görüntüleme sayfası.

AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı? 19-20 Nisan 2025 AÖF sınav soruları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?

AÖF vize sınavlarının ilk oturumu bugün düzenleniyor. Sınav soru kitapçığı ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı konusu ise öğrenciler için merak uyandırıcı. Kitapçıkların oturumların ardından mı yoksa sınavlar tamamlandığında mı yayınlanacağını merak edenler AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı sorusuna cevap arıyor. Peki, 2025 AÖF sınav soruları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır? İşte detaylar.

AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı? 19-20 Nisan 2025 AÖF sınav soruları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2024-2025 AÖF bahar dönemi vize sınavlarının tüm oturumları tamamlandıktan sonra, sınav soruları ve cevapları ekampus.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak.

AÖF SORU KİTAPÇIĞI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı? 19-20 Nisan 2025 AÖF sınav soruları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları sınavın ardından yaklaşık 15 gün içerisinde açıklanıyor. AÖF sınav sonuçları Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden ilan edilecek.

AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı? 19-20 Nisan 2025 AÖF sınav soruları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi AÖF Bahar Dönemi vize sınavları yarın yapılacak ilk oturumlarla başlayacak. İşte AÖF Bahar Dönemi vize sınav takvimi:

Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025