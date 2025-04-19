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AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı? 19-20 Nisan 2025 AÖF sınav soruları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?
Giriş Tarihi: 19.04.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025
11:05
AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı? 19-20 Nisan 2025 AÖF sınav soruları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları bu hafta sonu üç oturumda gerçekleştiriliyor. 19-20 Nisan tarihlerinde yapılan sınavların ardından AÖF soruları ve cevapları öğrencilerin erişimine açılacak. Peki, 2025 AÖF sınav soruları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır? İşte geçen yıllardaki uygulamalar ışığında bu sorunun yanıtı ve soru kitapçığı görüntüleme sayfası.