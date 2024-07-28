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AÖF TABAN PUANLARI 2024 YÖK ATLAS | Açıköğretim ile alan en iyi 2 ve 4 yılık bölümler! AÖF, ATA AÖF ve AUZEF başarı sıralaması, kontenjanları
Giriş Tarihi: 28.07.2024 01:23
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
01:23
AÖF TABAN PUANLARI 2024 YÖK ATLAS | Açıköğretim ile alan en iyi 2 ve 4 yılık bölümler! AÖF, ATA AÖF ve AUZEF başarı sıralaması, kontenjanları
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) taban puanları açıktan üniversite okumak isteyen adayların gündeminde. Bu noktada AÖF ile alan 2 ve 4 yıllık bölümler mercek altına alındı. 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında 9 gün sürecek olan tercih sürecinde adaylar tercih listesini netleştiriyor. Üniversite adayları AÖF, ATA AÖF ve AUZEF başarı sıralaması, kontenjanlarına göre tercih yapabilecek. Peki, AÖF ile alan en iyi 2 ve 4 yılık bölümler hangisi? İşte, AÖF taban puanları ve ATA AÖF ve AUZEF başarı sıralaması, kontenjanları!