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Haberler Yaşam AÖF TABAN PUANLARI 2024 YÖK ATLAS | Açıköğretim ile alan en iyi 2 ve 4 yılık bölümler! AÖF, ATA AÖF ve AUZEF başarı sıralaması, kontenjanları
Giriş Tarihi: 28.07.2024 01:23 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 01:23

AÖF TABAN PUANLARI 2024 YÖK ATLAS | Açıköğretim ile alan en iyi 2 ve 4 yılık bölümler! AÖF, ATA AÖF ve AUZEF başarı sıralaması, kontenjanları

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) taban puanları açıktan üniversite okumak isteyen adayların gündeminde. Bu noktada AÖF ile alan 2 ve 4 yıllık bölümler mercek altına alındı. 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında 9 gün sürecek olan tercih sürecinde adaylar tercih listesini netleştiriyor. Üniversite adayları AÖF, ATA AÖF ve AUZEF başarı sıralaması, kontenjanlarına göre tercih yapabilecek. Peki, AÖF ile alan en iyi 2 ve 4 yılık bölümler hangisi? İşte, AÖF taban puanları ve ATA AÖF ve AUZEF başarı sıralaması, kontenjanları!

AÖF TABAN PUANLARI 2024 YÖK ATLAS | Açıköğretim ile alan en iyi 2 ve 4 yılık bölümler! AÖF, ATA AÖF ve AUZEF başarı sıralaması, kontenjanları

AÖF taban puanları gündemde. AÖF'ün yanı sıra ATA AÖF ve AUZEF'de adaylar tarafından sorgulanıyor. 4 yıllık lisans ve 2 yıllık ön lisans bölümleri bu kapsamda sorgulanıyor. Adaylar tarafından kritik bir eşik olan tercih sürecinde ÖSYM tercih kılavuzu mercek altına alındı. İşte, Açıköğretim ile alan en iyi 2 ve 4 yılık bölümler ve AÖF, ATA AÖF, AUZEF başarı sıralaması, kontenjanları...

AÖF TABAN PUANLARI 2024 YÖK ATLAS | Açıköğretim ile alan en iyi 2 ve 4 yılık bölümler! AÖF, ATA AÖF ve AUZEF başarı sıralaması, kontenjanları

YKS TERCİHLERİ BAŞLADI!

YKS tercih tarihleri ÖSYM üzerinden başladı. Buna göre üniversite tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Tercih sürecinde izlenecek adımlar kılavuz ile belli oldu.

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AÖF TABAN PUANLARI 2024 YÖK ATLAS | Açıköğretim ile alan en iyi 2 ve 4 yılık bölümler! AÖF, ATA AÖF ve AUZEF başarı sıralaması, kontenjanları

AÇIKÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

Türkiye'de açık ve uzaktan eğitim veren Anadolu Üniversites, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bulunuyor.Açıköğretim Fakültesi 2024 taban puanları henüz belli olmadı. Adaylar geçtiğimiz yıl (2024) alım yapılan puanlara göre hareket edecek.Geçtiğimiz sene 2 ve 4 yıllık fakültelerin puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF TABAN PUANLARI 2024 YÖK ATLAS | Açıköğretim ile alan en iyi 2 ve 4 yılık bölümler! AÖF, ATA AÖF ve AUZEF başarı sıralaması, kontenjanları

AUZEF BÖLÜMLERİ NELER?

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ

COĞRAFYA
ÇOCUK GELİŞİMİ
EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ
FELSEFE
İKTİSAT
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞLETME
REKREASYON
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SOSYOLOJİ
TARİH
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

AÖF TABAN PUANLARI 2024 YÖK ATLAS | Açıköğretim ile alan en iyi 2 ve 4 yılık bölümler! AÖF, ATA AÖF ve AUZEF başarı sıralaması, kontenjanları

2 YILLIK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (YENİ)
ÇOCUK GELİŞİMİ
E-TİCARET VE PAZARLAMA (YENİ)
GRAFİK TASARIMI
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
İLAHİYAT (YENİ)
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
MARKA İLETİŞİMİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
SOSYAL HİZMETLER
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
YAŞLI BAKIMI

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