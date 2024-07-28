AÖF TABAN PUANLARI 2024 YÖK ATLAS | Açıköğretim ile alan en iyi 2 ve 4 yılık bölümler! AÖF, ATA AÖF ve AUZEF başarı sıralaması, kontenjanları

AÖF taban puanları gündemde. AÖF'ün yanı sıra ATA AÖF ve AUZEF'de adaylar tarafından sorgulanıyor. 4 yıllık lisans ve 2 yıllık ön lisans bölümleri bu kapsamda sorgulanıyor. Adaylar tarafından kritik bir eşik olan tercih sürecinde ÖSYM tercih kılavuzu mercek altına alındı. İşte, Açıköğretim ile alan en iyi 2 ve 4 yılık bölümler ve AÖF, ATA AÖF, AUZEF başarı sıralaması, kontenjanları...