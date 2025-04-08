AÖF VİZE SINAVLARINA GERİ SAYIM! Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınav tarihleri netleşti. Sınav tarihlerine 2 adım kala üniversite eğitimlerini uzaktan eğitimle tamamlayacak olan adaylar takvime yoğunlaştı. Peki, AÖF vize sınavları ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı?