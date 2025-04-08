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AÖF VİZE SINAVLARINA GERİ SAYIM! Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
16:50
AÖF VİZE SINAVLARINA GERİ SAYIM! Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınav takvimi netleşti. Yeni dönemin ilk sınavına girecek olan adaylar vize sınavları için takvim sorgulamasına başladı. Üniversite eğitime açıktan eğitimle devam eden öğrenciler bahar dönemine dair detayların belli olmasından sonra dönemin önemli tarihlerine yöneldiler. Ara sınavlar için geri sayım başladı. Peki, AÖF 2025 bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖF bahar dönemi 2025 tarihleri...