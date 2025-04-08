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Haberler Yaşam AÖF VİZE SINAVLARINA GERİ SAYIM! Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 16:50 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 16:50

AÖF VİZE SINAVLARINA GERİ SAYIM! Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınav takvimi netleşti. Yeni dönemin ilk sınavına girecek olan adaylar vize sınavları için takvim sorgulamasına başladı. Üniversite eğitime açıktan eğitimle devam eden öğrenciler bahar dönemine dair detayların belli olmasından sonra dönemin önemli tarihlerine yöneldiler. Ara sınavlar için geri sayım başladı. Peki, AÖF 2025 bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖF bahar dönemi 2025 tarihleri...

AÖF VİZE SINAVLARINA GERİ SAYIM! Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınav tarihleri netleşti. Sınav tarihlerine 2 adım kala üniversite eğitimlerini uzaktan eğitimle tamamlayacak olan adaylar takvime yoğunlaştı. Peki, AÖF vize sınavları ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı?

AÖF VİZE SINAVLARINA GERİ SAYIM! Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları, 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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AÖF VİZE SINAVLARINA GERİ SAYIM! Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI

Bahar dönemi dönem sonu sınavı (final sınavları) 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF VİZE SINAVLARINA GERİ SAYIM! Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yaz okulu sınavı ise 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

AÖF VİZE SINAVLARINA GERİ SAYIM! Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru geldiğinde yer vereceğiz.