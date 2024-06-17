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AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ | 2024 AÖF yaz okulu kayıtları hangi tarihte başlıyor, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 17.06.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
15:06
AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ | 2024 AÖF yaz okulu kayıtları hangi tarihte başlıyor, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 güz ve bahar dönemi sınavları gerçekleşti. Öğrenciler tarafından yaz okulu takvimi araştırılıyor. AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar sorularına yanıt aranıyor. Adaylar kayıt işlemlerini 2024 AÖF yaz okulu başvuru ve kayıt kılavuzunu kullanarak gerçekleştirecek. Peki, 2024 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı yüz yüze mi? İşte, AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve detaylar