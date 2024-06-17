AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ | 2024 AÖF yaz okulu kayıtları hangi tarihte başlıyor, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

Derslerin seçimi aşağıdaki seçenekler doğrultusunda öğrencinin planlamasına bağlıdır.

GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

- Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

- Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu dersleri de seçebilir.

- GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-CC arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.