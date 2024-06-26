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Haberler Yaşam AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU! 2023-2024 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, kayıt ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 00:11 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 00:11

AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU! 2023-2024 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, kayıt ücreti ne kadar?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıt tarihleri belli oldu. Öğrencilerin en fazla 5 ders seçebileceği sistemde başarısız olunan dersler tercih ediliyor. Kılavuza göre işlemlerini gerçekleştirecek öğrenciler AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır, sınavlar yüz yüze mi gibi soruları gündeme getiriyor. Peki; 2023-2024 AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? İşte, takvim...

AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU! 2023-2024 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, kayıt ücreti ne kadar?

AÖF yaz okulu kayıt tarihleri başlıyor. Derslere kayıtlarını yaptıran öğrenciler daha sonra sınavlar için araştırmalara başlayacak. Anadolu Üniversitesi tarafından sık sık hatırlatılan tarihlerde uzama olmayacağı da belirtiliyor. AÖF yaz okulu ücreti 2024 de en çok merak edilenler arasında. Peki; AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? İşte aof.anadolu.edu.tr ekranı...

AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU! 2023-2024 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, kayıt ücreti ne kadar?

AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ 2023-2024

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt işlemleri başlıyor!

Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt işlemleri;

01 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayacak

05 Temmuz 2024 Cuma günü saat 22:00'de sona erecektir.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.

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AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU! 2023-2024 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, kayıt ücreti ne kadar?

AÖF YAZ OKULU KAYDI NASIL YAPILIR?

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında

Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

  • Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
  • İnternet Bankacılığı ile Ödeme
  • ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
  • Mobil Bankacılık ile Ödeme

Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 05 Temmuz 2024 tarihinde saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecektir.

AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU! 2023-2024 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, kayıt ücreti ne kadar?

AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Kayıt ücretlerine AÖF yaz okulu kılavuzu üzerinden erişilebiliyor. Öğrenciler, Yaz Okulu ve Öğrenci Kılavuzlarına www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından ulaşılabilir.

AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU! 2023-2024 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, kayıt ücreti ne kadar?
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