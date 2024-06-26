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AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU! 2023-2024 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, kayıt ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 00:11
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
00:11
AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU! 2023-2024 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, kayıt ücreti ne kadar?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıt tarihleri belli oldu. Öğrencilerin en fazla 5 ders seçebileceği sistemde başarısız olunan dersler tercih ediliyor. Kılavuza göre işlemlerini gerçekleştirecek öğrenciler AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır, sınavlar yüz yüze mi gibi soruları gündeme getiriyor. Peki; 2023-2024 AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? İşte, takvim...