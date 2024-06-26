AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU! 2023-2024 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, kayıt ücreti ne kadar?

AÖF yaz okulu kayıt tarihleri başlıyor. Derslere kayıtlarını yaptıran öğrenciler daha sonra sınavlar için araştırmalara başlayacak. Anadolu Üniversitesi tarafından sık sık hatırlatılan tarihlerde uzama olmayacağı da belirtiliyor. AÖF yaz okulu ücreti 2024 de en çok merak edilenler arasında. Peki; AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? İşte aof.anadolu.edu.tr ekranı...