Giriş Tarihi: 17.08.2024 00:30
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
00:30
AÖF yaz okulu soruları ve cevapları 2024 PDF görüntüleme: AÖF yaz okulu sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÖF yaz okulu sınav soruları ve cevapları 2024 araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları 17 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşiyor. Tek oturum şeklinde yapılan sınavın hemen ardından AÖF yaz okulu soruları ve cevap anahtarı erişime açılacak. Peki, AÖF yaz okulu sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, 2024 AÖF yaz okulu cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme ekranı...