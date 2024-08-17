AÖF yaz okulu soruları ve cevapları 2024 PDF görüntüleme: AÖF yaz okulu sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav soruları ve cevapları gündemdeki yerini almış durumda. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavları 17 Ağustos Cumartesi günü 14.00'da binlerce öğrencinin katılımı ile yapılıyor. FF, CD, DC ve DD harf notuna sahip olan adaylar tek oturumda yapılacak sınavın ardından soru ve cevap anahtarı için Anadolu Üniversitesi'nden gelecek açıklamaları yakından takip ediyorlar. Peki, AÖF yaz okulu sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte Anadolu Üniversitesi 2024 AÖF yaz okulu soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı ve tüm detaylar...