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Giriş Tarihi: 17.08.2024 00:30 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 00:30

AÖF yaz okulu soruları ve cevapları 2024 PDF görüntüleme: AÖF yaz okulu sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav soruları ve cevapları 2024 araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları 17 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşiyor. Tek oturum şeklinde yapılan sınavın hemen ardından AÖF yaz okulu soruları ve cevap anahtarı erişime açılacak. Peki, AÖF yaz okulu sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, 2024 AÖF yaz okulu cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme ekranı...

AÖF yaz okulu soruları ve cevapları 2024 PDF görüntüleme: AÖF yaz okulu sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav soruları ve cevapları gündemdeki yerini almış durumda. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavları 17 Ağustos Cumartesi günü 14.00'da binlerce öğrencinin katılımı ile yapılıyor. FF, CD, DC ve DD harf notuna sahip olan adaylar tek oturumda yapılacak sınavın ardından soru ve cevap anahtarı için Anadolu Üniversitesi'nden gelecek açıklamaları yakından takip ediyorlar. Peki, AÖF yaz okulu sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte Anadolu Üniversitesi 2024 AÖF yaz okulu soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

AÖF yaz okulu soruları ve cevapları 2024 PDF görüntüleme: AÖF yaz okulu sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SORULARI VE CEVAPLARI 2024 YAYINLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023-2024 yılına ait AÖF yaz okulu sınav soruları ve cevaplarının önümüzdeki 1 hafta içerisinde paylaşılacağı tahmin ediliyor. AÖF yaz okulu soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

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AÖF yaz okulu soruları ve cevapları 2024 PDF görüntüleme: AÖF yaz okulu sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SORULARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
2023-2024 AÖF yaz okulu sınavında çıkan tüm derslere ait soruların, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılması bekleniyor. Anadolu Mobil uygulaması ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifreleri ile oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

AÖF YAZ OKULU SORULARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF yaz okulu soruları ve cevapları 2024 PDF görüntüleme: AÖF yaz okulu sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonrası sonuçların ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başlandı. 17 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

AÖF yaz okulu soruları ve cevapları 2024 PDF görüntüleme: AÖF yaz okulu sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI KAÇ SORU?
Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınavlarında adaylara sorumlu olunan her dersten 30 soru ve 40 dakika sınav süresi verilecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu alt sınırı 35 olacak. Yaz okulu sınavlarında 35'in altında alan öğrenciler başarısız sayılacak.

AÖF yaz okulu sınavlarının yıl sonu başarı puanına katkısı %100 olacak. Örneğin aday sınavdan 75 alması durumunda başarı puanı da 75 olacak.

Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Sınavın değerlendirilmesi ise 100 puan üzerinden yapılacak.

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