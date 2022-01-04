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Haberler Yaşam Açık lise AÖL 2. Dönem ders seçimi (kayıt yenileme) nasıl yapılır, sınavlar ne zaman yapılacak? 2022 AÖL ders seçimi, kayıt yenileme ve sınav tarihleri!
Giriş Tarihi: 04.01.2022 14:38 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 15:22

Açık lise AÖL 2. Dönem ders seçimi (kayıt yenileme) nasıl yapılır, sınavlar ne zaman yapılacak? 2022 AÖL ders seçimi, kayıt yenileme ve sınav tarihleri!

Açıköğretim lisesinde eğitim almakta olan binlerce vatandaş AÖL ders seçimi ve sınav tarihleri ile ilgili araştırmalarına başladı. Bilindiği üzere 2021-2022 eğitim öğretim yılında dönemin ilk sınavı için tarihler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulmuş ve sınavlar çevrimiçi sistem üzerinden tamamlanmıştı. Bu kapsamda "AÖL 2. Dönem ders seçimi (kayıt yenileme) nasıl yapılır, sınavlar ne zaman yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2022 MEB takvimi ile AÖL 2. Dönem ders seçimi ve sınav tarihleri gibi tüm detaylar...

AÖL 2. Dönem ders seçimi kayıt yenileme nasıl yapılır, sınavlar ne zaman yapılacak? 20252 AÖL ders seçimi, kayıt yenileme ve sınav tarihleri!

AÖL 2. Dönem ders seçimi ile sınav tarihleri araştırma konusu haline geldi. Açık öğretim üzerinden lise eğitimi almakta olan binlerce öğrenci ilk dönem çevrimiçi sistemle sınavlarını online sistem üzerinden gerçekleştirmişti. Hal böyleyken ise "AÖL 2. Dönem ders seçimi (kayıt yenileme) nasıl yapılır, sınavlar ne zaman yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz sene 2. Dönem AÖL İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 - 31 Ocak 2021 olarak belirlenmişti...

AÖL 2. Dönem ders seçimi kayıt yenileme nasıl yapılır, sınavlar ne zaman yapılacak? 20252 AÖL ders seçimi, kayıt yenileme ve sınav tarihleri!

AÖL 2. DÖNEM KAYIT TARİHLERİ

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı iş takvimine göre, 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 - 31 Ocak 2021 olarak belirlenmişti.

2021-2022 2. dönem kayıtlarının da, kısa süre içinde başlayacağı tahmin ediliyor.

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AÖL 2. Dönem ders seçimi kayıt yenileme nasıl yapılır, sınavlar ne zaman yapılacak? 20252 AÖL ders seçimi, kayıt yenileme ve sınav tarihleri!

AÖL DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

* http://www.aol.meb.gov.tr Açık Öğretim Lisesi internet sayfasında yer alan ''Öğrenci Girişi'' başlığını seçiniz. Öğrenci numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapınız.

* Sol tarafta yer alan ''Kayıt Yenileme / Ders Seçme'' başlığı altında yer alan ''Ders Seçme İşlemleri'' modülünü seçiniz.

* Açılan sayfada seçebileceğiniz derslerin listesi gelecektir. Burada dersler dönem başlığı altında 1. Dönemden başlamak üzere sıralanmıştır.

AÖL 2. Dönem ders seçimi kayıt yenileme nasıl yapılır, sınavlar ne zaman yapılacak? 20252 AÖL ders seçimi, kayıt yenileme ve sınav tarihleri!

* Dersi seçmek için ilgili dersin satır başındaki simgeyi tıklayınız. Seçtiğiniz dersler bir alt tabloya atanacaktır.

* Ders seçme sayfasında bulunan Otomatik Ders Seçme İşlemi İçin Tıklayınız kısmındaki Kaydet butonunu tıklamanız durumunda sistem otomatik olarak derslerinizi seçecektir.

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