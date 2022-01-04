Açık lise AÖL 2. Dönem ders seçimi (kayıt yenileme) nasıl yapılır, sınavlar ne zaman yapılacak? 2022 AÖL ders seçimi, kayıt yenileme ve sınav tarihleri!

Açıköğretim lisesinde eğitim almakta olan binlerce vatandaş AÖL ders seçimi ve sınav tarihleri ile ilgili araştırmalarına başladı. Bilindiği üzere 2021-2022 eğitim öğretim yılında dönemin ilk sınavı için tarihler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulmuş ve sınavlar çevrimiçi sistem üzerinden tamamlanmıştı. Bu kapsamda "AÖL 2. Dönem ders seçimi (kayıt yenileme) nasıl yapılır, sınavlar ne zaman yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2022 MEB takvimi ile AÖL 2. Dönem ders seçimi ve sınav tarihleri gibi tüm detaylar...