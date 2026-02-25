Haberler
Yaşam
AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ: MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?"
Giriş Tarihi: 25.02.2026 13:31
AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ: MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?"
Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için ikinci dönem sınav süreci yaklaşıyor. AÖL sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte gözler sınav tarihlerine çevrildi. Kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler, belirlenen takvim doğrultusunda sınavlara katılım sağlayacak. "AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?" araştırılıyor. Adaylar, sınav gününe kadar ders tekrarlarını yaparak ve sınav kurallarını öğrenerek hazırlıklarını tamamlıyor.