Haberler
Yaşam
AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2026 || Açık lise sınavları ne zaman, 1.2.3. oturum saat kaçta?
Giriş Tarihi: 04.03.2026 08:36
AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2026 || Açık lise sınavları ne zaman, 1.2.3. oturum saat kaçta?
İkinci dönem sınav heyecanı yaşayan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için kritik süreç başladı. Açıklanan sınav takvimiyle birlikte hangi gün ve saatlerde oturum yapılacağı netlik kazandı. Sınav günleri yaklaşırken adaylar konu tekrarlarına ağırlık veriyor, aynı zamanda sınav kurallarını gözden geçiriyor. AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?