AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2026 || Açık lise sınavları ne zaman, 1.2.3. oturum saat kaçta?

İkinci dönem sınav uygulamasında Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için belirlenen kurallar dikkat çekiyor. Kayıt işlemlerinin ardından alınan sınav giriş belgeleriyle oturumlara katılım sağlanacak. Sınavlar planlanan merkezlerde yüz yüze gerçekleştirilecek ve her ders için ayrı süre ve soru sayısı uygulanacak.