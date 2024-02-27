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AÖL 2. dönem sınav tarihleri belli oldu! 2024 MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 27.02.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
11:37
AÖL 2. dönem sınav tarihleri belli oldu! 2024 MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
Lise eğitimini açıktan ve uzaktan eğitimle devam eden öğrenciler için 2. dönem başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi(AÖL) sınav takvimini ilan etti. Sınava girecek binlerce öğrenci sınav tarihlerini araştırmaya başladı. İlk dönem sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilmiş ve kayıt yenileme işlemleeri 29 Şubat'a kadar devam etmişti. Peki, AÖL 2.dönem sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte 2024 AÖL takvimi