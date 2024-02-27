AÖL 2. dönem sınav tarihleri belli oldu! 2024 MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?

Açık lise sınavları, 2023-2024 eğitim öğretim yılında yüz yüze gerçekleştirilecek. Bu sebeple 2. dönem sınavları da okul ortamında yapılacak. Adaylar sınav merkezi tercihi ile beraber sınava katılmak istedikleri il ve ilçeleri belirleyebilecek. AÖL sınav yerleri, sınav giriş belgesi ile beraber belli olacak.