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Haberler Yaşam AÖL 2. dönem sınav tarihleri belli oldu! 2024 MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 27.02.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 11:37

AÖL 2. dönem sınav tarihleri belli oldu! 2024 MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Lise eğitimini açıktan ve uzaktan eğitimle devam eden öğrenciler için 2. dönem başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi(AÖL) sınav takvimini ilan etti. Sınava girecek binlerce öğrenci sınav tarihlerini araştırmaya başladı. İlk dönem sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilmiş ve kayıt yenileme işlemleeri 29 Şubat'a kadar devam etmişti. Peki, AÖL 2.dönem sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte 2024 AÖL takvimi

AÖL 2. dönem sınav tarihleri belli oldu! 2024 MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönemine başladı. Lise eğitimine uzaktan eğitimle devam eden öğrenciler tarafından gözler MEB'e çevrildi. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2. dönem sınav tarihleri belli oldu!

AÖL 2. dönem sınav tarihleri belli oldu! 2024 MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık öğretim lisesi 2. dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Sınavlar yüz yüze olarak okul ortamında yapılacak.

Kayıt yenileme tarihleri arasında adaylar, internet üzerinden ders seçimi yaptıktan sonra kayıt ücretini yatırarak 2. dönem sınavlarına giriş yapabilir.

AÖL kayıt yenileme yapmayan adaylar sınavlara katılamaz. Sınav merkezi tercihleri de ilerleyen günlerde duyurulacak.

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AÖL 2. dönem sınav tarihleri belli oldu! 2024 MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

AÖL 2. dönem sınav tarihleri belli oldu! 2024 MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?

Açık lise sınavları, 2023-2024 eğitim öğretim yılında yüz yüze gerçekleştirilecek. Bu sebeple 2. dönem sınavları da okul ortamında yapılacak. Adaylar sınav merkezi tercihi ile beraber sınava katılmak istedikleri il ve ilçeleri belirleyebilecek. AÖL sınav yerleri, sınav giriş belgesi ile beraber belli olacak.

AÖL 2. dönem sınav tarihleri belli oldu! 2024 MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Adaylar, 11 Mart 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

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