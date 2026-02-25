AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: MEB takvimi paylaştı! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ne zaman?

AÖL 2. dönem sınavları, kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler için uygulanacak. Öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini tamamladıktan sonra sınav giriş belgelerini alarak sınavlara katılım sağlayacak. Sınavlar, hem yüz yüze hem de belirli oturumlarla uygulanıyor. Her dersin sınav süresi ve soru sayısı önceden belirlenmiş durumda. Öğrenciler, sınav tarihleri ve oturum saatlerini resmi AÖL sitesi üzerinden takip ederek sınavlara hazırlık yapabiliyor.