Haberler
Yaşam
AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: MEB takvimi paylaştı! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ne zaman?
Giriş Tarihi: 25.02.2026 18:36
AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: MEB takvimi paylaştı! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için ikinci dönem sınav süreci yaklaşıyor. AÖL sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte gözler sınav tarihlerine çevrildi. Kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler, belirlenen takvim doğrultusunda sınavlara katılım sağlayacak. "AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?" araştırılıyor. Adaylar, sınav gününe kadar ders tekrarlarını yaparak ve sınav kurallarını öğrenerek hazırlıklarını tamamlıyor.