Haberler Yaşam AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? Açık Lise AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 03.03.2026 16:27

İkinci dönem sınav heyecanı yaşayan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için kritik süreç başladı. Açıklanan sınav takvimiyle birlikte hangi gün ve saatlerde oturum yapılacağı netlik kazandı. Sınav günleri yaklaşırken adaylar konu tekrarlarına ağırlık veriyor, aynı zamanda sınav kurallarını gözden geçiriyor. AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

İkinci dönem sınav uygulamasında Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için belirlenen kurallar dikkat çekiyor. Kayıt işlemlerinin ardından alınan sınav giriş belgeleriyle oturumlara katılım sağlanacak. Sınavlar planlanan merkezlerde yüz yüze gerçekleştirilecek ve her ders için ayrı süre ve soru sayısı uygulanacak.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 14-15 Mart 2026 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 6 Mart 2026-13 Nisan 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

1.Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da

2.Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te,

3. Oturum: 15 Mart 2026 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleşecek.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

Adaylar, 09 Mart 2026 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler "aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx"

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler "aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx"

internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınav sonuçları 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.

