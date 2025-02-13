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AÖL 2.DÖNEM SINAV TARİHLERİ: MEB takvimi belli oldu! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
16:25
AÖL 2.DÖNEM SINAV TARİHLERİ: MEB takvimi belli oldu! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları hangi tarihte?
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınav tarihleri takvimle belli oldu. Lise eğitimlerine uzaktan eğitimle devam eden binlerce öğrenciler için ilk dönem yazılıları 21-22 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilmişti. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. Döneminin başlamasının ardından öğrenciler sınav gününe hazırlanmak ve çalışmalarını tamamlamak adına takvime yoğunlaştı. Peki, 2025 AÖL sınavları ne zaman yapılacak?