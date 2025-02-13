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Haberler Yaşam AÖL 2.DÖNEM SINAV TARİHLERİ: MEB takvimi belli oldu! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 16:25 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 16:25

AÖL 2.DÖNEM SINAV TARİHLERİ: MEB takvimi belli oldu! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınav tarihleri takvimle belli oldu. Lise eğitimlerine uzaktan eğitimle devam eden binlerce öğrenciler için ilk dönem yazılıları 21-22 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilmişti. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. Döneminin başlamasının ardından öğrenciler sınav gününe hazırlanmak ve çalışmalarını tamamlamak adına takvime yoğunlaştı. Peki, 2025 AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 2.DÖNEM SINAV TARİHLERİ: MEB takvimi belli oldu! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları hangi tarihte?

MEB Açık Öğretim Lisesi 2. dönem tarihleri belli oldu. Her yıl binlerce öğrencinin lise eğitimlerini açık öğretimle tamamladıkları sistemde bu yılda da binlerce öğrenci ilk dönem sınavlarına katıldı. İkinci dönem sınavları içinde de tarihler sorgulanıyor. Peki, 2025 yılı MEB Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 2.DÖNEM SINAV TARİHLERİ: MEB takvimi belli oldu! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları hangi tarihte?

AÖL 2. DÖNEM YÜZ YÜZE SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda gerçekleştirilecek.

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AÖL 2.DÖNEM SINAV TARİHLERİ: MEB takvimi belli oldu! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları hangi tarihte?

AÖL 2.DÖNEM E-SINAV NE ZAMAN?

E-sınav şekliyle katılacak olanlar için ise 2025 Mart ayı içerisinde gerçekleştirileceği yayımlanan takvimle belirtildi.

AÖL 2.DÖNEM SINAV TARİHLERİ: MEB takvimi belli oldu! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları hangi tarihte?

AÖL SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ!

AÖL 2.DÖNEM SINAV TARİHLERİ: MEB takvimi belli oldu! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları hangi tarihte?
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