AÖL 2.DÖNEM SINAV TARİHLERİ: MEB takvimi belli oldu! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları hangi tarihte?

MEB Açık Öğretim Lisesi 2. dönem tarihleri belli oldu. Her yıl binlerce öğrencinin lise eğitimlerini açık öğretimle tamamladıkları sistemde bu yılda da binlerce öğrenci ilk dönem sınavlarına katıldı. İkinci dönem sınavları içinde de tarihler sorgulanıyor. Peki, 2025 yılı MEB Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak?