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Giriş Tarihi: 09.05.2024 16:09 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 16:17

AÖL 3. dönem kayıt yenileme ücreti ve tarihleri: Açık lise 3. dönem kayıt yenileme ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem kayıt yenileme süreci 19 Nisan'da başlamıştı. İşlemlerini henüz yapmayanlar Açık lise 3. dönem kayıt yenileme ücreti ne kadar, son gün ne zaman sorusuyla söz konusu sürecin detaylarını araştırıyor. Yeni dönem sınavlarına katılım gösterecek olan adaylar için yenileme işlemlerinin eksiksiz olarak tamamlanması gerekiyor. İşte AÖL 3. dönem kayıt yenileme ücreti ve tarihleri.

AÖL 3. dönem kayıt yenileme ücreti ve tarihleri: Açık lise 3. dönem kayıt yenileme ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

Online olarak aol.meb.gov.tr üzerinden gerçekleştirilen kayıt yenileme işlemlerinde sona gelindi. 19 Nisan'da başlayan kayıt yenileme sürecinin son günü ve başvuru ücreti Açık lise 3. dönem kayıt yenileme ücreti ne kadar, son gün ne zaman sorularıyla incelenirken detaylar netlik kazandı. İşte AÖL 3. dönem kayıt yenileme ücreti ve tarihleri.

AÖL 3. dönem kayıt yenileme ücreti ve tarihleri: Açık lise 3. dönem kayıt yenileme ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

AÖL KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme süreci 19 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında olacak.

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AÖL 3. dönem kayıt yenileme ücreti ve tarihleri: Açık lise 3. dönem kayıt yenileme ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 250 (iki yüz elli ) TL sınav katılım ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracaktır.

AÖL 3. dönem kayıt yenileme ücreti ve tarihleri: Açık lise 3. dönem kayıt yenileme ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL 3. dönem sınavları 3 oturumda aşağıdaki tarihlerde olacak:

1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

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