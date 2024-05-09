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AÖL 3. dönem kayıt yenileme ücreti ve tarihleri: Açık lise 3. dönem kayıt yenileme ücreti ne kadar, son gün ne zaman?
Giriş Tarihi: 09.05.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
16:17
AÖL 3. dönem kayıt yenileme ücreti ve tarihleri: Açık lise 3. dönem kayıt yenileme ücreti ne kadar, son gün ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem kayıt yenileme süreci 19 Nisan'da başlamıştı. İşlemlerini henüz yapmayanlar Açık lise 3. dönem kayıt yenileme ücreti ne kadar, son gün ne zaman sorusuyla söz konusu sürecin detaylarını araştırıyor. Yeni dönem sınavlarına katılım gösterecek olan adaylar için yenileme işlemlerinin eksiksiz olarak tamamlanması gerekiyor. İşte AÖL 3. dönem kayıt yenileme ücreti ve tarihleri.