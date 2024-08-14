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Giriş Tarihi: 14.08.2024 12:11 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 12:11

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! MEB ile 3. dönem Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde üç oturumda düzenlenen Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları için gözler sonuç tarihine odaklandı. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı sınav için sonuç tarihi belli oldu. Bu kapsamda gözler "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. Peki, 3. dönem Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açılacak? İşte, MEB ile AÖL sınav sonucu sorgulama!

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! MEB ile 3. dönem Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Açık Öğretim Liseleri 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem sınav sonuçları sorgulanıyor. Ağustos ayı içerisinde açıklanacak olan sonuçlar için gözler MEB'in sonuç ekranına odaklandı. Peki, 3. dönem Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! MEB ile 3. dönem Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖL sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden sonuç ekranı "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" üzerinden açıklanacak.

Öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenci numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecekler.

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AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! MEB ile 3. dönem Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden öğrenebilece

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! MEB ile 3. dönem Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

* Açık Lise sınavlarında, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

* Sınav değerlendirmesi her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

* Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! MEB ile 3. dönem Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

* Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

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