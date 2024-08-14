Giriş Tarihi: 14.08.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
12:11
AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! MEB ile 3. dönem Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde üç oturumda düzenlenen Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları için gözler sonuç tarihine odaklandı. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı sınav için sonuç tarihi belli oldu. Bu kapsamda gözler "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. Peki, 3. dönem Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açılacak? İşte, MEB ile AÖL sınav sonucu sorgulama!