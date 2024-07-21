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Haberler Yaşam AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.07.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 09:15

AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz tarihinde 3 oturumda gerçekleşti. İlk oturumu 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da, 2. oturumu ise 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 14.00' te gerçekleşti. 3. Oturum ise 21 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. Bu noktada sınava katılım sağlayan adaylar sınav sonuç tarihine ve cevap anahtarına odaklandı. Peki, Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz tarihinde gerçekleşti. Bu kapsamda AÖL 3. dönem sınav sonuç tarihi ve cevap anahtarı gündeme geldi. Eğitimini açıktan tamamlamak isteyen binlerce aday AÖL sınav soruları ve sonuçları için oturumların son bulmasının ardından araştırmalara başladı. Peki, AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? MEB ile Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarlarının, 21 Temmuz 2024'dan sonra http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanması bekleniyor.

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AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 yılı 3. dönem AÖL sınavları, 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleşti.

Sınav sonuçlarının ise Ağustos ayının ilk haftasında açıklanması beklenmekte.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.

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