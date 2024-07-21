AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz tarihinde gerçekleşti. Bu kapsamda AÖL 3. dönem sınav sonuç tarihi ve cevap anahtarı gündeme geldi. Eğitimini açıktan tamamlamak isteyen binlerce aday AÖL sınav soruları ve sonuçları için oturumların son bulmasının ardından araştırmalara başladı. Peki, AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? MEB ile Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?