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AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.07.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
09:15
AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz tarihinde 3 oturumda gerçekleşti. İlk oturumu 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da, 2. oturumu ise 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 14.00' te gerçekleşti. 3. Oturum ise 21 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. Bu noktada sınava katılım sağlayan adaylar sınav sonuç tarihine ve cevap anahtarına odaklandı. Peki, Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?