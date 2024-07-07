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Haberler Yaşam AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024 || AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Açık lise 3. dönem sınav giriş belgesi sorgulama
Giriş Tarihi: 07.07.2024 23:05 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 23:05

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024 || AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Açık lise 3. dönem sınav giriş belgesi sorgulama

AÖL 3. Dönem sınav tarihleri araştırılıyor. Temmuz ayında yapılacak sınavlar öncesi kayıt yaptıran adaylar AÖL 3. Dönem sınav giriş belgesi için araştırmalarına hız kazandırdı. Eğitimlerini örgün eğitim yerine açıktan sürdüren adaylar lise diploması alabilmek için sınavlara katılım sağlıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, açık lise sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi sorgulama sayfası…

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024 || AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Açık lise 3. dönem sınav giriş belgesi sorgulama

Açık Lise (AÖL) 3. Dönem sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. Temmuz ayında yapılacak sınavlar öncesi son hazırlıklarını sürdüren adaylar AÖL sınav giriş belgeleri için arama motorlarına yöneldi. Lise diploması alabilmek için eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı ve MEB açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, 2023-2024 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? İşte Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. Dönem sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav tarihleri bilgisi…

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024 || AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Açık lise 3. dönem sınav giriş belgesi sorgulama

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2024
1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

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AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024 || AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Açık lise 3. dönem sınav giriş belgesi sorgulama

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?
Adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler

https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler

https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024 || AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Açık lise 3. dönem sınav giriş belgesi sorgulama

e-SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
23 Mayıs - 3 Haziran 2024 tarihleri arasında e-Sınav randevusu alan öğrenciler için 3.Dönem e-Sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

3.Dönem sınavları için 9 veya altında ders seçen öğrencilerden e-Sınav randevusu alan öğrenciler e-Sınav giriş belgelerini 24 Haziran 2024 tarihinden sınav tarihine kadar alabilecektir.

- Öğrenciler, Öğrenci / T.C. Kimlik Numarası ve şifrelerini kullanarak https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden sınav giriş belgelerini alabilirler.

- e-Sınav, 81 il ve KKTC' de belirlenen e-Sınav merkezlerinde 1 - 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak olup e-Sınav randevusu alanlar sınava katılabilecektir.

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024 || AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Açık lise 3. dönem sınav giriş belgesi sorgulama

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇ TARİHİ
14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek

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