AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024 || AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Açık lise 3. dönem sınav giriş belgesi sorgulama

Açık Lise (AÖL) 3. Dönem sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. Temmuz ayında yapılacak sınavlar öncesi son hazırlıklarını sürdüren adaylar AÖL sınav giriş belgeleri için arama motorlarına yöneldi. Lise diploması alabilmek için eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı ve MEB açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, 2023-2024 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? İşte Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. Dönem sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav tarihleri bilgisi…