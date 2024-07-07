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AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024 || AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Açık lise 3. dönem sınav giriş belgesi sorgulama
Giriş Tarihi: 07.07.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
23:05
AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024 || AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Açık lise 3. dönem sınav giriş belgesi sorgulama
AÖL 3. Dönem sınav tarihleri araştırılıyor. Temmuz ayında yapılacak sınavlar öncesi kayıt yaptıran adaylar AÖL 3. Dönem sınav giriş belgesi için araştırmalarına hız kazandırdı. Eğitimlerini örgün eğitim yerine açıktan sürdüren adaylar lise diploması alabilmek için sınavlara katılım sağlıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, açık lise sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi sorgulama sayfası…