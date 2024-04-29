AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ | Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman, kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖL 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

Açık lise sınav tarihleri:



1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.



AÖL sınav giriş belgeleri ise 15 Temmuz 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden yayımlanacak.

Sonuçlar da 14 Ağustos 2024 tarihinde ilan edilecek.