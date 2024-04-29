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AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ | Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman, kayıt yenileme nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 29.04.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
15:46
AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ | Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman, kayıt yenileme nasıl yapılır?
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme süreci devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL kayıt yenileme işlemleri aol.meb.gov.tr adresinde devam ediyor. 2. dönem sınavları geride kalırken Açık Lise 3. dönem sınavları uygulanacak. Lise öğrenimine uzaktan eğitimle devam edenler Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman, kayıt yenileme nasıl yapılır araştırmasına başladılar. İşte AÖL 3. dönem sınav tarihleri ve kayıt yenileme işlemleri