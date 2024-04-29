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Haberler Yaşam AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ | Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman, kayıt yenileme nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 29.04.2024 15:46 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 15:46

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ | Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman, kayıt yenileme nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme süreci devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL kayıt yenileme işlemleri aol.meb.gov.tr adresinde devam ediyor. 2. dönem sınavları geride kalırken Açık Lise 3. dönem sınavları uygulanacak. Lise öğrenimine uzaktan eğitimle devam edenler Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman, kayıt yenileme nasıl yapılır araştırmasına başladılar. İşte AÖL 3. dönem sınav tarihleri ve kayıt yenileme işlemleri

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ | Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman, kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖL 3.dönem kayıt yenileme işlemleri 19 Nisan tarihinde başladı. Kayıt yenileme işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından 3. dönem sınavları uygulanacak. Lise öğrenimine uzaktan eğitimle devam edenler için AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ | Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman, kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖL 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

Açık lise sınav tarihleri:

1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

AÖL sınav giriş belgeleri ise 15 Temmuz 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden yayımlanacak.
Sonuçlar da 14 Ağustos 2024 tarihinde ilan edilecek.

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AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ | Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman, kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÇIK LİSE 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖL kayıt yenileme işlemleri 19 Nisan - 13 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılıyor. Kayıt yenileme için adaylar 250 TL sınav katılım ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracak.

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ | Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman, kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU 2024

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ | Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman, kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN SON?

19 Nisan'da başlayan AÖL kayıt yenileme işlemleri 13 Mayıs 2024 tarihine kadar sürecek.

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