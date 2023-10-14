AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB Açık Lise AÖL 4. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı sorusu Açık Lise ek sınavlarına giren öğrenciler tarafından sürekli olarak yanıt arıyor. 7-8-9 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL 4. dönem sınav sonuçları sonrası öğrenciler MEB tarafından gelecek duyuruyu beklemeye başladı. Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi Ek Sınavı çevrimiçi gerçekleştirilirken, öğrenciler, "AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, AÖL 4. dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi hakkında detaylar