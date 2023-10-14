Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB Açık Lise AÖL 4. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 14.10.2023 22:55 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 22:55

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB Açık Lise AÖL 4. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı sorusu Açık Lise ek sınavlarına giren öğrenciler tarafından sürekli olarak yanıt arıyor. 7-8-9 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL 4. dönem sınav sonuçları sonrası öğrenciler MEB tarafından gelecek duyuruyu beklemeye başladı. Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi Ek Sınavı çevrimiçi gerçekleştirilirken, öğrenciler, "AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, AÖL 4. dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi hakkında detaylar

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB Açık Lise AÖL 4. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Açık Öğretim Lisesi AÖL 4. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında soruları gündemdeki yerini almış durumda. AÖL ek sınavları 7 – 8 – 9 Ekim 2023 tarihleri arasında online bir şekilde gerçekleştirilmişti.

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB Açık Lise AÖL 4. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

AÖL EK SINAVLARI TAMAMLANDI

Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi Ek Sınavı çevrim içi olarak 7-8-9 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB Açık Lise AÖL 4. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

AÖL EK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavlar 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB Açık Lise AÖL 4. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sınavları AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapıldı. Değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları da Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açıldı.

Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB Açık Lise AÖL 4. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA