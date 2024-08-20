Giriş Tarihi: 20.08.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
15:49
AÖL KAYIT YENİLEME TAKVİMİ 2024-2025: AÖL 1. dönem kayıtları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?
AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri öğrenciler tarafından gündemde. Yeni dönemde lise eğitimlerini uzaktan eğitimle devam ettirecek olan öğrenciler Açık Lise kayıt takvimini sorguluyor Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan AÖL için ilk defa kayıt yaptıracak öğrenciler ilk kayıt tarihlerini araştırırken hali hazırda kayıtları bulunanlar ise kayıt yenileme ekranının açılmasını bekliyor. Kayıt yenileme Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda yapılacak. Peki, Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıtlar ne zaman? İşte AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt ekranı…