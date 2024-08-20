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Giriş Tarihi: 20.08.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 15:49

AÖL KAYIT YENİLEME TAKVİMİ 2024-2025: AÖL 1. dönem kayıtları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?

AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri öğrenciler tarafından gündemde. Yeni dönemde lise eğitimlerini uzaktan eğitimle devam ettirecek olan öğrenciler Açık Lise kayıt takvimini sorguluyor Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan AÖL için ilk defa kayıt yaptıracak öğrenciler ilk kayıt tarihlerini araştırırken hali hazırda kayıtları bulunanlar ise kayıt yenileme ekranının açılmasını bekliyor. Kayıt yenileme Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda yapılacak. Peki, Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıtlar ne zaman? İşte AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt ekranı…

AÖL KAYIT YENİLEME TAKVİMİ 2024-2025: AÖL 1. dönem kayıtları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?

AÖL ilk kayıt ekranı ve kayıt yenileme tarihleri sınav sonuçlarının ardından gündemde. AÖL 3. dönem sınavlarının açıklanmasının ardından 2024-2025 eğitim öğretim döneminde lise eğitimlerine uzaktan devam edecek olan öğrenciler AÖL kayıt takvimini araştırılıyor. Peki, Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖL KAYIT YENİLEME TAKVİMİ 2024-2025: AÖL 1. dönem kayıtları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?

AÖL 2024-2025 KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024-2025 yılı açık lise 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kamuoyuna duyurulmadı. 2024-2025 AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimine ilişkin MEB tarafından yapılacak ilk resmi bilgilendirmede detaylarda yer verilecek.

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AÖL KAYIT YENİLEME TAKVİMİ 2024-2025: AÖL 1. dönem kayıtları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?

2023-2024 KAYITLARI NE ZAMAN YAPILDI?

2023-2024 Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Eylül'de başlamış 16 Ekim tarihinde son bulmuştu. Öğrenciler kayıt ve kayıt yenileme başvurularını MEB'in resmi web sitesi uzantısından gerçekleştirebiliyor.

AÖL YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME EKRANI

AÖL KAYIT YENİLEME TAKVİMİ 2024-2025: AÖL 1. dönem kayıtları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?

AÖL KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayı her yıl belirlenen yeni kayıt katılım bedelini ödemek zorundadır. Belirlenen ücret Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine ödenir. Ücretin bir bölümü ise kayıt yaptırılan Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü okul aile birliğinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okulların okul müdürlüğü görevlisine okul aile birliğinin dekontu ya da makbuzu karşılığında ödenir.
Ödemeye dair dekont ve "Yeni Kayıt Başvurusu İçin Gerekli Evraklar" başlığı altında yer alan durumunuza uygun maddede belirtilen belgeler ile birlikte irtibat bürosuna gidilir.

AÖL KAYIT YENİLEME TAKVİMİ 2024-2025: AÖL 1. dönem kayıtları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?

Nüfus kayıt bilgileri, adres, resim ve getirilen belgelere (tasdikname, diploma, denklik belgesi vb.) ait bilgiler Açık Öğretim Lisesi Bilgi sistemine kaydedilir, öğrenci numarası ve geçici şifre oluşturulur. İrtibat Bürosu, sisteme kaydedilen bilgilerin bir nüshasını da öğrenciye verilir.
Kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrenci "Ön Kayıt" durumundadır. İrtibat büroları öğrenciye ait not girişleri (tasdikname ile gelenlerin), resim aktarımı ve kredilendirme vs. gibi diğer bilgileri sisteme kaydeder. Bilgi girişleri tamamlanıp girişler kontrol edildikten sonra "Ön Kayıt" durumundaki öğrenci "Aktif " duruma getirilir.
Öğrencilik durumu Aktif hale geldikten sonra, size verilen öğrenci numarası ve şifre ile sisteme girip ders seçimi yapılır.

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