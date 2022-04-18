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Haberler Yaşam AÖL kayıt yenileme işlemleri 2022: MEB Açık Lise AÖL 3.dönem kayıt yenileme nasıl yapılır, şartları nelerdir ve ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 18.04.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 11:43

AÖL kayıt yenileme işlemleri 2022: MEB Açık Lise AÖL 3.dönem kayıt yenileme nasıl yapılır, şartları nelerdir ve ücreti ne kadar?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için MEB 2022 AÖL kayıt yenileme başvuruları devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 11 Nisan'da başladı. 3. dönem kayıt yenileme başvurularını henüz tamamlamayanlar AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Öğrencilik durumu "Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. İşte 2022 AÖL kayıt yenileme işlemleri

AÖL kayıt yenileme işlemleri 2022: MEB Açık Lise AÖL 3.dönem kayıt yenileme nasıl yapılır, şartları nelerdir ve ücreti ne kadar?

AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, son gün ne zaman sorusuna açık lise öğrencileri yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açık öğretim lisesi 3.dönem kayıt başvuruları sürüyor. Ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayamayanlar sınava katılamayacak. Peki AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? 2022 MEB Açık Lise AÖL 3.dönem kayıt yenileme nasıl yapılır, şartları nelerdir ve ücreti ne kadar?

AÖL kayıt yenileme işlemleri 2022: MEB Açık Lise AÖL 3.dönem kayıt yenileme nasıl yapılır, şartları nelerdir ve ücreti ne kadar?

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 3'üncü dönem sınavları için Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Nisan – 29 Nisan 2022 tarihleri arasında olacak.

Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrenciler, 30 Haziran 2005 ve daha önceki doğumlular kayıt yenileme işlemi yaptırabilecekler. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar 3'üncü dönem sınavına katılım sağlayamayacak.

KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME KILAVUZU

MEB duyurusuna göre AÖL 3. dönem kayıt yenilemeler 11 Nisan 2022 tarihinde başladı. 2021 – 2022 kayıt yenileme 3. Dönem için kılavuzunu yayınladı. Kılavuza aşağıdan erişebilirsiniz.

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AÖL kayıt yenileme işlemleri 2022: MEB Açık Lise AÖL 3.dönem kayıt yenileme nasıl yapılır, şartları nelerdir ve ücreti ne kadar?

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR VE HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Öğrenci, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü" hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.

1- Kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankaların ATM'lerinde yatırılmaktadır. ATM'lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme sınav ücreti olarak yatırıldığına dikkat ediniz.

2- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.

3- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.

Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının mümkün olduğunca adaya ait ve doğru olması zorunludur.

AÖL kayıt yenileme işlemleri 2022: MEB Açık Lise AÖL 3.dönem kayıt yenileme nasıl yapılır, şartları nelerdir ve ücreti ne kadar?
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