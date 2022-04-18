Haberler Yaşam AÖL kayıt yenileme işlemleri 2022: MEB Açık Lise AÖL 3.dönem kayıt yenileme nasıl yapılır, şartları nelerdir ve ücreti ne kadar?

Giriş Tarihi: 18.04.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 11:43

AÖL kayıt yenileme işlemleri 2022: MEB Açık Lise AÖL 3.dönem kayıt yenileme nasıl yapılır, şartları nelerdir ve ücreti ne kadar?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için MEB 2022 AÖL kayıt yenileme başvuruları devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 11 Nisan'da başladı. 3. dönem kayıt yenileme başvurularını henüz tamamlamayanlar AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Öğrencilik durumu "Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. İşte 2022 AÖL kayıt yenileme işlemleri