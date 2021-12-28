Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AÖL kayıt yenileme ne zaman başladı ve bitecek, nasıl ve nereden yapılır? Açık lise AÖL sınav tarihleri 2022 açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 28.12.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 09:13

AÖL kayıt yenileme ne zaman başladı ve bitecek, nasıl ve nereden yapılır? Açık lise AÖL sınav tarihleri 2022 açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler yeni yıl için AÖL sınav tarihlerini öğrenmek isterken eğitimine devam eden öğrenciler ise AÖL kayıt yenileme işlemlerini sorguluyor. Aynı zamanda ilk kez kayıt yaptıracak olanları da ilgilendiren bu durum sebebiyle "AÖL kayıt yenileme ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? Açık lise AÖL sınav tarihleri 2022 açıklandı mı?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte konu ile ilgili güncel bilgiler.

AÖL kayıt yenileme ne zaman başladı ve bitecek, nasıl ve nereden yapılır? Açık lise AÖL sınav tarihleri 2022 açıklandı mı?

AÖL kayıt yenileme işlemleri ile AÖL sınav tarihlerine yönelik sorgulamalar, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; AÖL 2.dönem ilk kayıt ile kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık 2021 tarihinde başlamış olup Ocak 2022'de belirtilen tarihte sona erecek. İşte AÖL kayıt yenileme ile AÖL sınav tarihlerine yönelik bilgiler.

AÖL kayıt yenileme ne zaman başladı ve bitecek, nasıl ve nereden yapılır? Açık lise AÖL sınav tarihleri 2022 açıklandı mı?

AÖL KAYIT YENİLEME 2022 VE İLK (YENİ) KAYIT 2022 NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 ARALIK 2021 günü başlayıp 28 OCAK 2022 günü mesai bitiminde sona erecektir.

AÖL KAYIT YENİLEME 2022 NASIL, NEREDEN YAPILIR?

AÖL kayıt yenileme İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi müdürlüklerinde yapılıyor.

Kayıt Yenileme İşlemini Kimler Yaptıracak?

Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır.

Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar dönem sınavına katılamaz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖL kayıt yenileme ne zaman başladı ve bitecek, nasıl ve nereden yapılır? Açık lise AÖL sınav tarihleri 2022 açıklandı mı?

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2021 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü" hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

Kayıt yenilemek için sınav ücretinin ödendiği bilgisi, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde ödemenin görünmemesi kayıt yenilemenizin gerçekleşmesini engeller. Bu nedenle sınav ücretinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz. Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yaptıran öğrencilerimizden Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce kayıt yenileme sınav ücreti olarak makbuz karşılığında veya banka hesap numarası aracılığı ile 5 TL alacaktır.

Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav ücreti ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları gerekmektedir. Kayıt Yenileme Sınav Ücretini Aşağıdaki Şekillerde Yatırabilirsiniz: Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.

1- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.

2- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.

3- Kayıt yenileme sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'lerinde yatırılmaktadır. ATM'lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt sınav ücreti olarak yatırıldığına dikkat ediniz. Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının mümkün olduğunca adaya ait ve doğru olması gerekmektedir.

AÖL kayıt yenileme ne zaman başladı ve bitecek, nasıl ve nereden yapılır? Açık lise AÖL sınav tarihleri 2022 açıklandı mı?

Açık Öğretim Lisesi 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı 2021-2 Dönemi İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İş ve İşlemleri ile ilgili Genel Kapsamlı Duyuru

1) Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 ARALIK 2021 günü başlayıp 28 OCAK 2022 günü mesai bitiminde sona erecektir.

2) E-okulda aktif kaydı olan öğrencilerimizin YENİ KAYIT iş ve işlemleri ise E OKULDA 1. Dönem bittikten sonra Bakanlık tarafından dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra açılacaktır.

3) Cezaevinde görevli öğretmenlerimize adres bilgileri altında bulunan cezaevi bilgisi, cezaevi grubu ile sınav irtibat merkezi altında bulunan özel durum bilgisi güncelleme sürekli açıktır. Dolayısıyla tüm bilgilerin öğrencilere yeni dönem açıldığında veya öğrenciler nakil olduğunda, öğrenciler tahliye olduğunda, tutuklandığında güncel tutulması önem arz etmektedir. Cezaevlerinde yapılacak olan 2020-3 dönemi sınavı tarihleri çalışmalar tamamlandığında duyurulacaktır.

4) Tutuklu veya hükümlü olup 2021-2 Dönemine yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak dönem sınavları cezaevinde yapılacak sınav takvimine göre olacaktır.

5) Özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan öğrencilerin 2021-2 dönemi için kayıt yenilemeleri engellenmiştir. 2021-2 Dönemi kayıt yenileme süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin Halk Eğitim Merkezine başvurarak 2021-2 Dönemi için kayıtlarını yeniletmesi gerekmektedir. Bu öğrencilerin özel durumlarını ise 3. Maddede belirtildiği üzere cezaevinde görevli öğretmenleri anlık olarak güncel tutacaktır.

6) Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde "Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ" olan öğrencilerimizin kayıt yenileme ücreti yatırmaları sistem tarafından engellenmiştir. Bu durumdaki öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihleri içerisinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İNCELEME DURUMLARININ kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini açık lise e-posta adresine gönderecektir.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır.

İnceleme durumları kaldırılan öğrenciler kayıt yenileme ücretini yatırarak kayıtlarını yenileyebilecektir.

AÖL kayıt yenileme ne zaman başladı ve bitecek, nasıl ve nereden yapılır? Açık lise AÖL sınav tarihleri 2022 açıklandı mı?

NOT:

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından incelemenin kaldırılması için bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması halinde istenen belgeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla öğrenciye bildirecektir.

İstenen belgeleri tamamlayarak Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderen öğrencilerin talepleri tekrar değerlendirilecektir.

7) Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olup, ücret muafiyeti sisteme işli olan;

-Şehit eş, çocuk, anne, baba veya kardeşi,

-Gazi/gazi eş, çocuk, anne veya babası,

-İstiklal madalya sahibi/şeref aylığı alanlar,

- Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzeri engelli olanlar,

-5395 sayılı çocuk koruma kanunu kapsamında olanlar,

-6284 sayılı aile koruma ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunu kapsamında olanlar,

-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kalanlar,

-Islah evinde kalanlar,

-İl/İlçe özel eğitim hizmetleri kurul kararı ile Açık Öğretim Lisesine yönlendirilen öğrenciler,

-Denetimli serbestlik kapsamında olanlar;

2021-2 Dönemi kayıt yenileme işlemlerini; ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini kendileri şahsen Halk Eğitimi Merkezine ulaştırarak yaptırabileceklerdir.

Ancak, ücret muafiyeti olan öğrencilerimiz şahsen müracaatta zorluk yaşıyor ise, ilan edilen 2021-2 Dönemi kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini e-posta, faks vb. iletişim araçları aracılığı ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine ulaştırmaları durumunda öğrencilerimizin şahsen müracaat etmelerine gerek kalmaksızın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından, dilekçe gönderdikleri her dönem için, kayıt yenileme işlemleri yapılacaktır.

2021-2 Dönemi kayıt yeniletmek için e-posta, faks vb. iletişim araçları ile müracaat eden öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini takip etmeleri, kayıt yenileme işlemleri yapılmamış ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne kayıt yenileme tarihleri içerisinde şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ücret muafiyeti olan öğrencilerimizin geçerli belgelerinin bir örneğinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü arşivinde ve sisteminde taralı olması gerekmektedir.

SON DAKİKA