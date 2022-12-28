AÖL sınav sonuçları sorgulama işlemleri Aralık ayının son günlerine girilmesiyle birlikte hız kazandı. Açık Öğretim Lisesi sınavlarına katılım sağlayan binlerce aday, AÖL sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. 1. Dönem Açık lise sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı AÖK sistemi üzerinden ilan edilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte 2022 Açık Lise AÖL sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.