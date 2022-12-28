AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, bir yılda toplam üç kez Açık Öğretim Kurumları sınavı düzenliyor. Henüz Açık Lise, Açık Öğretim Ortaokulu sınav tarihleri belli olmadı.

2022-2023 MEB çalışma takviminin açıklanmasıyla birlikte sınav tarihleri ilan edilecek. 1. dönem sınavlarında olduğu gibi ikinci dönem sınavlarının da çevrim içi olarak internet üzerinden yapılması bekleniyor.