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Haberler Yaşam AÖL sınav sonuçları hakkında son dakika açıklaması geldi! Açık lise 2021 AÖL sonuçları tıkla sorgula
Giriş Tarihi: 18.12.2021 10:04 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 11:01

AÖL sınav sonuçları hakkında son dakika açıklaması geldi! Açık lise 2021 AÖL sonuçları tıkla sorgula

Uzun bir süredir beklenen AÖL sınav sonuçları için son dakika açıklaması yapıldı. 4-10 Aralık 2021 tarihleri aralığında gerçekleşen online sınavların ardından öğrenciler sınav sonuçlarına yönelik araştırmalar yapıyorlardı. Gelen resmi açıklamaya göre; AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. İşte 2021 AÖL sınav sonuçları ile ilgili son gelişmeler!

AÖL sınav sonuçları hakkında son dakika açıklaması geldi! 2021 AÖL sonuçları tıkla sorgula

Gelen resmi açıklama doğrultusunda; AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden AÖL sonuçlarına erişim sağlayacak olup sonuçların ilan edilmesine az bir süre kaldı. Bu başlık altından; AÖL sınav sonuçları ile ilgili son gelişmelere ulaşabilirsiniz.

AÖL sınav sonuçları hakkında son dakika açıklaması geldi! 2021 AÖL sonuçları tıkla sorgula

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Kurumları sınavları çevrimiçi olarak 4-10 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleşti. Yapılan son dakika duyurusuna göre Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem online (Çevrimiçi) sınav sonuçları 20 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 18.00'de açıklanacaktır.

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AÖL sınav sonuçları hakkında son dakika açıklaması geldi! 2021 AÖL sonuçları tıkla sorgula

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebileceklerdir.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL sınav sonuçları hakkında son dakika açıklaması geldi! 2021 AÖL sonuçları tıkla sorgula

AÖL SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. Kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.

AÖL sınav sonuçları hakkında son dakika açıklaması geldi! 2021 AÖL sonuçları tıkla sorgula
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