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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları kaç günde açıklanır ve nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 20.07.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024
13:01
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları kaç günde açıklanır ve nasıl öğrenilir?
Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları bugün gerçekleştiriliyor. Sınava katılan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamaları ışığında AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arıyor. Yapılan son açıklamalarla birlikte sınav sonuç tarihi belli oldu. Peki, Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları kaç günde açıklanır ve nasıl öğrenilir? İşte detaylar.