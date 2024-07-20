AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları kaç günde açıklanır ve nasıl öğrenilir?

AÇIK LİSE SINIF GEÇMEK İÇİN KAÇ KREDİ OLMALI?

Açık Öğretim Lisesinde sınıf geçme yerine ders geçme ve kredi sistemi uygulanır.

Açık Öğretim Lisesi sınıf yerine dönem kavramı vardır. Öğrenci 8 dönem sonunda mezuniyet kredisine ulaştığı takdirde mezun olur.(18 yaşından gün alan öğrenciler 5 dönem sonunda mezuniyet kredisine ulaştığı takdirde mezun olur.) Açık Öğretim Lisesinde sınıfta kalma, okuldan atılma yoktur. Öğrenci kayıt yenilediği takdirde mezuniyet şartlarını tamamlanıncaya kadar okuyabilir. Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri Örgün eğitimde okuyan öğrencilerin sahip olduğu tüm haklara sahiptirler.

Açık Öğretim Lisesinde Örgün eğitimde bulunan sınıfların karşılığı şu şekildedir;

Lise 1. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 1. ve 2. dönemdir.

Lise 2. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 3. ve 4. dönemdir.

Lise 3. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 5 ve 6. dönemdir.

Lise 4. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 7. ve 8. dönemdir.