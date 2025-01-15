AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | MEB AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 21-22 Aralık tarihlerinde yapılan 1. Dönem AÖL sınavlarına katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi doğrultusunda açıklanması beklenen sonuçlar için öğrenciler sorgulama ekranını sıkça ziyaret ediyor. Peki, 2025 AÖL 1. Dönem sınav sonuçları ne açıklanacak, nasıl ve nereden görüntülenir?