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Haberler Yaşam AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | MEB AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 15:19 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 15:19

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | MEB AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

21-22 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takviminde belirtilen tarihin yaklaşmasıyla birlikte, AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı üzerinde yoğunluk artmaya başladı. Peki, 2025 1. Dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | MEB AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 21-22 Aralık tarihlerinde yapılan 1. Dönem AÖL sınavlarına katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi doğrultusunda açıklanması beklenen sonuçlar için öğrenciler sorgulama ekranını sıkça ziyaret ediyor. Peki, 2025 AÖL 1. Dönem sınav sonuçları ne açıklanacak, nasıl ve nereden görüntülenir?

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | MEB AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB sınav takvimine göre AÖL sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

AÖL sınav sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren öğrenilebilecek.

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AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | MEB AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Liseye kayıtlı öğrenciler, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | MEB AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları 15-16 Mart 2025 tarihlerinde uygulanacak.

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | MEB AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

AÖL 2. DÖNEM KAYIT İŞLEMLERİ
Örgün ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrenciler 29 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar, diğer öğrenciler ise 07 Ocak 2025 tarihinden 23 Ocak 2025 tarihi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.

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