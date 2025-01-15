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AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | MEB AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
15:19
AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | MEB AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?
21-22 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takviminde belirtilen tarihin yaklaşmasıyla birlikte, AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı üzerinde yoğunluk artmaya başladı. Peki, 2025 1. Dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...