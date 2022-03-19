Haberler Yaşam AÖL 2. dönem sınav sonuçları TIKLA SORGULA: MEB AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, açık öğretim lisesi sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Giriş Tarihi: 19.03.2022 07:02 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 07:02

AÖL 2. dönem sınav sonuçları TIKLA SORGULA: MEB AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, açık öğretim lisesi sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖL 2. Dönem sınavları geçtiğimiz haftalarda online olarak gerçekleştirildi. Sınavlara katılan açık lise öğrencileri MEB AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir gibi sorularla sonuç tarihini araştırıyor. MEB AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar takip ediliyor. Bir önceki dönem sınav sonuçlarının 10 gün içinde açıklanması sebebiyle öğrenciler MEB'den gelecek açıklamalara kulak kesildi. MEB açık öğretim lisesi 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? İşte AÖL sınav sonuçları tıkla sorgula ekranı ve sonuç tarihi hakkında bilgi…