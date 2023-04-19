AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023: MEB ile Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak, 2023 AÖL sınavları online mı yüz yüze mi?

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2. dönem sınav tarihleri 2023 hakkında araştırmalar vatandaşlar tarafından yapılmakta. 3 Nisan tarihinde sona eren kayıt yenilemeden sonra AÖL sınav tarihleri 2023 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Diğer taraftan 2022-3 dönemi yeni kayıt işlemleri de başlamış durumda. Kayıtlar 23 Hazirana kadar devam edecekken; kayıt yenileme 16 Mayıs – 23 Haziran arasında olacak. Sınava girecek vatandaşlar, Açık lise sınavları online mı yüz yüze mi sorusuna yanıt aramakta. Peki, AÖL sınavları ne zaman 2023? AÖL 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? İşte konu hakkında detaylar