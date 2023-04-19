AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023: MEB ile Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak, 2023 AÖL sınavları online mı yüz yüze mi?

AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK?

AÖL 2. dönem sınavlarının nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyor. Şu ana kadar sınavların nasıl yapılacağı ile ilgili henüz yeni bir detay paylaşılmadı. Sınav takviminin belli olmasıyla sınavların online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı duyurulacak.